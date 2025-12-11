繼挖出廢棄物...竹市頭前溪又見土方、水泥磚 環保局：工程完成即移除

新竹市頭前溪左岸生態教育廊道近期動工，工區內陸續挖出大量廢棄物。市議員曾資程更指出，承包廠商未依規防塵與灑水，且工區內外出現堆置營建剩餘土方、水泥磚塊。市府表示，該處有碎石級配鋪面工程為公路局購自合法土石方資源處理場，工程完成即移除。

頭前溪左岸過去曾經是塊荒地，遍地都是事業廢棄物，2022年曾資程於新竹市議會提案，由市府向中央爭取規畫費5500萬元，欲整理頭前溪左岸東西向快速道路台68線下方畸零土地，移除廢棄土方並串連人行步道，打造生態教育廊道，今年7月開工，預計2026年6月完工。

曾資程指出，工程施工期間他固定繞到工地了解進度，從開工至今，工區內陸續挖出大量廢棄物堆置成山，令人遺憾的是，承包廠商未依規定防塵覆蓋與灑水，導致塵土飛揚，對頭前溪生態造成威脅，多次提醒仍未改善，最後只能請環保局啟動停工處分，要求廠商改善後才能復工。

曾資程又指，近期更出現令人匪夷所思的狀況，除了市府工程的施工廠商，公路局的橋梁補強廠商也在同區域作業，工區內外竟都出現堆置的營建剩餘土方、水泥磚塊，他質疑這些水泥磚塊是否經過核准、工區外鋪設的水泥磚塊又是誰的責任？

新竹市環保局表示，該工程於7月4日開工，初期工程整理基地並開挖現場土方，施工單位於7月18日開挖土層下方發現大量廢棄物，如營建廢棄物、塑膠、家具、輪胎、木材等，已立即通報水利署第二河川分署與使用管理單位交通部公路局會勘，釐清廢棄物來源並研議相關移除處置措施。

環保局說明，為維護環境品質並確保工程順利，將依據現場事證追查違規行為人，並持續督促土地管理單位環境復原，徹底清除該處廢棄物。待清理作業完成後，方可設置步道鋪面，打造安全、整潔且適合民眾休憩的堤上活動空間。