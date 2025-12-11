快訊

校安問題請辭？竹縣教育局長楊郡慈15日卸任 本人親回：要多陪伴家人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹縣教育局長楊郡慈接任教育局長6年，協助新建國中小學，也檢討學區畫分等多項任務，她日前因個人生涯規畫與家庭因素而請辭。圖／本報資料照片
竹縣教育局長楊郡慈接任教育局長6年，協助新建國中小學，也檢討學區畫分等多項任務，她日前因個人生涯規畫與家庭因素而請辭。圖／本報資料照片

新竹縣長楊文科昨已核准教育局長楊郡慈的辭呈。楊郡慈表示，考量個人生涯規畫與家庭因素，加上現階段的政策任務已告一段落，她於11月時已主動向縣府請辭。她說，接下來將把時間留給家人，同時也將在國立清華大學開課授課。

楊郡慈昨天傳出因校安等問題請辭獲准，新竹縣立中小學校長群組10日晚間傳出一則消息，預告本周五將舉行2025學年度臨時校長會議，訊息並直指教育局長楊郡慈將卸任，消息一出震驚各界。外界傳近日發生教師、學生的校園事件震驚各界，加上2026選舉將至等因素，導致楊郡慈求去。

楊郡慈接受訪問時撇清傳言，她表示，11月已向楊文科縣長提出辭呈，考量議會定期大會已至，她選擇在會期結束之後畫下教育局長的句點，預計15日離開。

她接任教育局長6年，長期公事繁重，新竹縣人口成長快速，學生數逐年增加，縣府多年來除了新建國中小學，也檢討學區畫分等，楊郡慈接手完成，學校軟硬體設施、升學制度改革等，逐一落實。

楊郡慈說，任務已告一個段落，接下來是執行面，可以交棒給下一位了，最近家庭有些情況需要她投入更多心力處理，包括長輩年勢已大需要照顧等，因此她希望可多陪家人。此外，她攻讀清大教育博士班已順利取得學位，校方也聘請她在下學期回校任教，她希望將實務經驗帶入教育知識學習的領域，所以決定到清大開課。

針對外傳她將投入選舉，楊郡慈再次強調沒有此規畫。她也感謝縣長給她公部門歷練的機會，她很珍惜也全力以赴，全心貢獻一己之力，也感謝教育局及學校團隊的支持與配合。

教育局 新竹

