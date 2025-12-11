聽新聞
0:00 / 0:00
校安問題請辭？竹縣教育局長楊郡慈15日卸任 本人親回：要多陪伴家人
新竹縣長楊文科昨已核准教育局長楊郡慈的辭呈。楊郡慈表示，考量個人生涯規畫與家庭因素，加上現階段的政策任務已告一段落，她於11月時已主動向縣府請辭。她說，接下來將把時間留給家人，同時也將在國立清華大學開課授課。
楊郡慈昨天傳出因校安等問題請辭獲准，新竹縣立中小學校長群組10日晚間傳出一則消息，預告本周五將舉行2025學年度臨時校長會議，訊息並直指教育局長楊郡慈將卸任，消息一出震驚各界。外界傳近日發生教師、學生的校園事件震驚各界，加上2026選舉將至等因素，導致楊郡慈求去。
楊郡慈接受訪問時撇清傳言，她表示，11月已向楊文科縣長提出辭呈，考量議會定期大會已至，她選擇在會期結束之後畫下教育局長的句點，預計15日離開。
她接任教育局長6年，長期公事繁重，新竹縣人口成長快速，學生數逐年增加，縣府多年來除了新建國中小學，也檢討學區畫分等，楊郡慈接手完成，學校軟硬體設施、升學制度改革等，逐一落實。
楊郡慈說，任務已告一個段落，接下來是執行面，可以交棒給下一位了，最近家庭有些情況需要她投入更多心力處理，包括長輩年勢已大需要照顧等，因此她希望可多陪家人。此外，她攻讀清大教育博士班已順利取得學位，校方也聘請她在下學期回校任教，她希望將實務經驗帶入教育知識學習的領域，所以決定到清大開課。
針對外傳她將投入選舉，楊郡慈再次強調沒有此規畫。她也感謝縣長給她公部門歷練的機會，她很珍惜也全力以赴，全心貢獻一己之力，也感謝教育局及學校團隊的支持與配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言