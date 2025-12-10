快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

通霄福興大伯公百年老樟樹生病 苗縣府首次清創搶救

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部感染木纖孔菌，樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機，邀民眾為老樹祈福。

通霄鎮福興武術中小學旁的福興大伯公祠的伯公樹，老樟樹胸高直徑約164公分，樹高約20公尺，樹冠面積涵蓋300平方公尺，縣府列管受保護樹木，近年發現樹幹多處腐朽，2018年縣府委託專家修剪枯枝、防治腐朽，地方人士今年8月發現樹勢衰弱，枝條枯死。

農業部林業試驗所專家現勘，發現老樟樹感染木纖孔菌，導致樹基部根系、樹皮大多壞死，僅剩部分樹皮、根系仍有吸收水分、養分的功能，其餘的樹皮已乾枯，無法繼續傳輸養分，樹體因養分不足，樹木枝葉乾枯成衰弱狀態。

「如果不救一定會死亡!」縣府委託專業團隊上個月底進場，首次在縣內採用，先以外科手術將染菌死亡組織清除，形成組隔層，塗佈藥劑保護，避免病菌續侵蝕健康樹皮、危害樹木。

團隊接著再誘導新生根系，將根系範圍的分界點，進行開根作業，以5株樟樹苗靠接樹體誘導新生根系，協助運輸水分、養分，刺激細根生長，幫助老樹恢復生機，若誘導根系生長良好，表示樹木內部有能量可抵禦木纖孔菌，約2至3個月會長出新的根系。

縣府邀大家為福興大伯公老樟樹祈福，希望藉著眾人的力量與重視，延續百年樟樹的生命力，為維護地方重要文化資產盡心力。

苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機。圖／苗栗縣政府提供

死亡 團隊 文化資產

延伸閱讀

苗縣府確認了 改善後頭份市中華路南向接自強路不用打右轉方向燈

地方憂通霄碳封存試驗影響環境 鍾東錦：嚴格把關

通霄碳封存場案爭議 苗栗縣政府：讓科學說話、保障民眾權益

通霄「腳踏車男孩」誇張笑…網路爆紅 曾煥昇再創2作品

相關新聞

桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

桃園市政府推垃圾減量，本月起機關學校與公有市場必須使用專用垃圾袋，因先前溝通不足，引發師生與家長反彈，但市長張善政強調「...

時代力量踢爆竹東掩埋場垃圾仍堆置 縣府：僅作轉運使用無掩埋

新竹縣府5月宣稱竹東掩埋場內的裸露垃圾已完全清除，不過在時代力量今天踢爆，透過空拍監測，從10月起垃圾堆置現象持續存在。...

通霄福興大伯公百年老樟樹生病 苗縣府首次清創搶救

苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部感染木纖孔菌，樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機，邀...

苗栗縣府證實了 苗栗客運明年元旦接手亦捷科際9路線

苗栗縣政府今天證實亦捷科際整合公司12條公路客運路線，公路局將整併9條公路客運路線，並自明年元旦起由苗栗客運接手代駛，大...

因應通學需求 桃園明起試辦5條公車路線

桃園市交通局因應學生同學需求，與客運業者協調試辦「102A」、「102B」、「117B」、「265D」及「5022B」5...

補助缺口5億 鍾東錦承諾原民處預算加1千萬元、不會讓人沒工作

苗栗縣政府盤點明年中央計畫補助款及部分一般性補助款，缺口達5億多元，苗栗縣長鍾東錦今天承諾，其中，原民處今年減少1700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。