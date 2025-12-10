通霄福興大伯公百年老樟樹生病 苗縣府首次清創搶救

苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部感染木纖孔菌，樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機，邀民眾為老樹祈福。

通霄鎮福興武術中小學旁的福興大伯公祠的伯公樹，老樟樹胸高直徑約164公分，樹高約20公尺，樹冠面積涵蓋300平方公尺，縣府列管受保護樹木，近年發現樹幹多處腐朽，2018年縣府委託專家修剪枯枝、防治腐朽，地方人士今年8月發現樹勢衰弱，枝條枯死。

農業部林業試驗所專家現勘，發現老樟樹感染木纖孔菌，導致樹基部根系、樹皮大多壞死，僅剩部分樹皮、根系仍有吸收水分、養分的功能，其餘的樹皮已乾枯，無法繼續傳輸養分，樹體因養分不足，樹木枝葉乾枯成衰弱狀態。

「如果不救一定會死亡!」縣府委託專業團隊上個月底進場，首次在縣內採用，先以外科手術將染菌死亡組織清除，形成組隔層，塗佈藥劑保護，避免病菌續侵蝕健康樹皮、危害樹木。

團隊接著再誘導新生根系，將根系範圍的分界點，進行開根作業，以5株樟樹苗靠接樹體誘導新生根系，協助運輸水分、養分，刺激細根生長，幫助老樹恢復生機，若誘導根系生長良好，表示樹木內部有能量可抵禦木纖孔菌，約2至3個月會長出新的根系。