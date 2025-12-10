快訊

苗栗縣府證實了 苗栗客運明年元旦接手亦捷科際9路線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府證實苗栗客運明年元旦接手行駛亦捷科際整合公司苗栗縣9條路線，現有的站場、車輛可以降低成本。本報資料照片
苗栗縣政府證實苗栗客運明年元旦接手行駛亦捷科際整合公司苗栗縣9條路線，現有的站場、車輛可以降低成本。本報資料照片

苗栗縣政府今天證實亦捷科際整合公司12條公路客運路線，公路局將整併9條公路客運路線，並自明年元旦起由苗栗客運接手代駛，大眾運輸服務不中斷。

亦捷科際去年9月接手代駛新竹客運12條苗栗路線，其中5660班次日前停駛，5668已減班至0班次，及5667每天僅2班次，且搭乘率低，縣政府經向公路局新竹區監理所了解，因5667及5668班次，與5669班次有部分重疊，故後續5667、5668將建議搭乘5669班次，因此苗栗客運接手亦捷科際9條路線，明年元旦上路。

縣府強調，確保民眾通勤與交通權益為首要工作，若後續遇有駕駛員人力短缺等情況，導致個別路線無法排班，縣府將立即協調市區客運業者金牌客運，及各鄉鎮市幸福巴士協助支援，避免影響民眾乘車權益，此外，持續觀察苗栗地區民眾公共運輸需求變化，並與業者保持緊密合作，維持穩定的班次，與良好服務品質。

苗客指出，苗栗客運在地上百年歷史，有深厚的在地感情，縣長鍾東錦也一再期許，大眾運輸不能中斷，此外，苗客現有的場站、車輛，可以降低成本，不過，苗客目前行駛苗栗縣21條路線，1條台灣好行、1條新竹，及1條台中路線，82名駕駛，如果代駛亦捷科際9條路線，至少要100名駕駛員，苗栗客運努力招募中，希望無縫接軌。

