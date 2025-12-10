苗栗縣府證實了 苗栗客運明年元旦接手亦捷科際9路線

苗栗縣政府今天證實亦捷科際整合公司12條公路客運路線，公路局將整併9條公路客運路線，並自明年元旦起由苗栗客運接手代駛，大眾運輸服務不中斷。

亦捷科際去年9月接手代駛新竹客運12條苗栗路線，其中5660班次日前停駛，5668已減班至0班次，及5667每天僅2班次，且搭乘率低，縣政府經向公路局新竹區監理所了解，因5667及5668班次，與5669班次有部分重疊，故後續5667、5668將建議搭乘5669班次，因此苗栗客運接手亦捷科際9條路線，明年元旦上路。

縣府強調，確保民眾通勤與交通權益為首要工作，若後續遇有駕駛員人力短缺等情況，導致個別路線無法排班，縣府將立即協調市區客運業者金牌客運，及各鄉鎮市幸福巴士協助支援，避免影響民眾乘車權益，此外，持續觀察苗栗地區民眾公共運輸需求變化，並與業者保持緊密合作，維持穩定的班次，與良好服務品質。

苗客指出，苗栗客運在地上百年歷史，有深厚的在地感情，縣長鍾東錦也一再期許，大眾運輸不能中斷，此外，苗客現有的場站、車輛，可以降低成本，不過，苗客目前行駛苗栗縣21條路線，1條台灣好行、1條新竹，及1條台中路線，82名駕駛，如果代駛亦捷科際9條路線，至少要100名駕駛員，苗栗客運努力招募中，希望無縫接軌。