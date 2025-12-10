快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

聽新聞
0:00 / 0:00

因應通學需求 桃園明起試辦5條公車路線

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府因應學生需求，明起試辦5條公車路線。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府因應學生需求，明起試辦5條公車路線。圖／桃園市交通局提供

桃園市交通局因應學生同學需求，與客運業者協調試辦「102A」、「102B」、「117B」、「265D」及「5022B」5條路線，明天上路，雖然名為通學班次，但一般民眾也能搭乘，不僅能刷1200通勤月票，刷市民卡也享基本里程買一送一優惠。

交通局表示，新增5條路線主要服務壽山高中和陽明高中學生，102A平日上午6時30分發車，主要繞行桃園市區及景雲新村，而102B則是平日下午5時發車，負責將學生載回桃園市區及景雲新村。

另外，117B服務陽明高中與桃園市區、寶慶路一帶，新增平日下午5時放學班次；265D串聯桃園巨蛋、鶯歌與壽山高中，新增平日上午6時班次；5022B服務陽明高中與竹圍、南崁、桃園市區，新增平日上午6時班次。

交通局長張新福表示，歡迎學校、家長及學生多多利用本次試辦的通學公車，並在試辦期間提供寶貴意見，作為後續調整路線與班次的重要參考，讓桃園市的學生上下學交通服務可以愈來愈完善。

桃園 班次

延伸閱讀

桃園男疑闖平交道擦撞自強號重傷 列車單線通車逾1小時

桃園義交執勤遭砂石車輾斃 市警局啟動理賠與喪補

桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

桃園-內壢電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」 台鐵不排除施工釀禍關聯

相關新聞

桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

桃園市政府推垃圾減量，本月起機關學校與公有市場必須使用專用垃圾袋，因先前溝通不足，引發師生與家長反彈，但市長張善政強調「...

時代力量踢爆竹東掩埋場垃圾仍堆置 縣府：僅作轉運使用無掩埋

新竹縣府5月宣稱竹東掩埋場內的裸露垃圾已完全清除，不過在時代力量今天踢爆，透過空拍監測，從10月起垃圾堆置現象持續存在。...

因應通學需求 桃園明起試辦5條公車路線

桃園市交通局因應學生同學需求，與客運業者協調試辦「102A」、「102B」、「117B」、「265D」及「5022B」5...

補助缺口5億 鍾東錦承諾原民處預算加1千萬元、不會讓人沒工作

苗栗縣政府盤點明年中央計畫補助款及部分一般性補助款，缺口達5億多元，苗栗縣長鍾東錦今天承諾，其中，原民處今年減少1700...

桃市府明年總預算刪至1777.4億元 張善政：努力減低影響

桃園市政府115年度總預算案今天完成審查，市府明年歲出原本列1780.4億元，但一讀後聯席審查有46筆預算項目被擱置，總...

桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

桃園市婦幼局成立將滿2年，市長張善政今天宣布明年元旦起孕產婦福利再升級，不僅孕婦接種百日咳、呼吸道融合病毒疫苗補助隨生育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。