因應通學需求 桃園明起試辦5條公車路線

桃園市交通局因應學生同學需求，與客運業者協調試辦「102A」、「102B」、「117B」、「265D」及「5022B」5條路線，明天上路，雖然名為通學班次，但一般民眾也能搭乘，不僅能刷1200通勤月票，刷市民卡也享基本里程買一送一優惠。

交通局表示，新增5條路線主要服務壽山高中和陽明高中學生，102A平日上午6時30分發車，主要繞行桃園市區及景雲新村，而102B則是平日下午5時發車，負責將學生載回桃園市區及景雲新村。

另外，117B服務陽明高中與桃園市區、寶慶路一帶，新增平日下午5時放學班次；265D串聯桃園巨蛋、鶯歌與壽山高中，新增平日上午6時班次；5022B服務陽明高中與竹圍、南崁、桃園市區，新增平日上午6時班次。

交通局長張新福表示，歡迎學校、家長及學生多多利用本次試辦的通學公車，並在試辦期間提供寶貴意見，作為後續調整路線與班次的重要參考，讓桃園市的學生上下學交通服務可以愈來愈完善。