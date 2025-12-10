快訊

補助缺口5億 鍾東錦承諾原民處預算加1千萬元、不會讓人沒工作

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府原住民族及族群發展處明年預算比今年縮水1734萬元，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭為族人請命，苗栗縣長鍾東錦（圖）今天承諾明年決算，會比今年增加1000萬元。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處明年預算比今年縮水1734萬元，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭為族人請命，苗栗縣長鍾東錦（圖）今天承諾明年決算，會比今年增加1000萬元。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府盤點明年中央計畫補助款及部分一般性補助款，缺口達5億多元，苗栗縣長鍾東錦今天承諾，其中，原民處今年減少1700萬元預算會補回，並增加1000萬元，中央臨時專案人力原則明年會有工作。

縣政府編列明年總預算草案，歲入304億4292萬9000元，歲出302億1292萬9000元，歲出增加24.85億元，債務之舉借84.7億元，債務之償還87億元，縣議會今天二、三讀審查，通過歲出小刪1350萬元，占0.045%，歲出預算301億9942萬9000元。

其中，原住民族及族群發展處中央補助款刪減6723萬元，縣款增加4989萬元，明年預算比今年縮水1734萬元，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭為族人請命，原鄉人口占全縣2.34%，泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉面積占約四成，依比例預算分配已經不合理，何況明年預算還減少。

他們舉例特色道路、部落對外聯絡道路等基礎建設，中央補助大幅縮水，衝擊原鄉交通，17處原住民文化健康站，中央補助2名專案人力，及1名原住民社工的人事費也沒有了，憂心忡忡明年就沒有工作，此外，今年新啟用都會區原住民族綜合服務中心，必須挹注相關費用，原民處明年預算，至少維持今年規模。

縣府主計處指出，縣府籌編明年總預算草案，因中央政策尚未明確，往年由中央補助款辦理計畫，明年因未獲中央核定，未納編明年總預算需辦理計畫款項缺口達5億餘元，縣府將函報議會同意後，以墊付款先行辦理，再依規定程序納編明年追加預算。

鍾東錦表示，縣款雖增加原民處近5000萬元預算，但中央補助款大減6723萬元，始料所不及，他承諾原民處明年預算結算，會比今年增加1000萬元，目前局處正在統計受影響的中央臨時專案人力，仍請大家安心工作，縣府人力不足，檢討後原則上不會讓任何人沒有工作，也呼籲財政收支劃分法爭議，朝野盡快協商定案，縣府施政有所依循。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處明年預算比今年縮水1734萬元，原住民縣議員楊文昌（圖）、劉美蘭為族人請命，苗栗縣長鍾東錦今天承諾明年決算，會比今年增加1000萬元。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處明年預算比今年縮水1734萬元，原住民縣議員楊文昌（圖）、劉美蘭為族人請命，苗栗縣長鍾東錦今天承諾明年決算，會比今年增加1000萬元。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處明年預算比今年縮水1734萬元，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭（圖）為族人請命，苗栗縣長鍾東錦今天承諾明年決算，會比今年增加1000萬元。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處明年預算比今年縮水1734萬元，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭（圖）為族人請命，苗栗縣長鍾東錦今天承諾明年決算，會比今年增加1000萬元。記者范榮達／攝影

原住民族 補助款 人力

