快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政強調「對的事情要堅持做下去」，否則桃園難擺脫垃圾妥善處理率六都最後一名。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政強調「對的事情要堅持做下去」，否則桃園難擺脫垃圾妥善處理率六都最後一名。記者陳俊智／攝影

桃園市政府推垃圾減量，本月起機關學校與公有市場必須使用專用垃圾袋，因先前溝通不足，引發師生與家長反彈，但市長張善政強調「對的事情要堅持做下去」，否則桃園難擺脫垃圾妥善處理率六都最後一名，「這個排名拿到檯面上，所有市民臉上都無光」。

桃園市政府推機關學校使用專用垃圾袋，雖依學校單月最大垃圾量發放垃圾袋，但只顧到總量，忽略實際使用情況，導致班級多的學校小垃圾袋不夠用，有老師為此叫學生把垃圾帶回家；另外，也有學校為了垃圾減量，舉辦活動後要求家長把自己的垃圾帶回家。

張善政今主持市政會議表示，垃圾費隨袋徵收確實有挑戰，但「對的事情，我們要堅持下去」。桃園每人每天平均產生0.6公斤垃圾，比新北市每人每天平均0.45公斤多三分之一，「這個絕對不是統計誤差，這個絕對是習慣問題，所以我們希望透過各種適度配套，把桃園市民垃圾減量、資源巡迴再利用的習慣培養起來」。

張善政說，桃園的垃圾妥善處理率去年不到93%，是六都最後一名，這個是市府與市民都要努力擺脫的問題。

「隨袋徵收之後，垃圾處理費每公斤不到1.3元，這是目前我們可以想到最節省成本的方法。」張善政指出，專用垃圾袋在機關學校和公有市場先行，很多家長會擔心增加支出與負擔，但垃圾費隨袋徵收後，水費就不再收垃圾處理費，用水費省下來的錢買垃圾袋，理論上是夠用的。如果真的用，教育局會給予補助。

張善政也說，垃圾費隨袋徵收是新政策，這個新政策會改變大家習慣，執行著實不容易，但桃園垃圾習慣必須要改變，否則桃園永遠是六都最後一名，拿到檯面上來講，所有市民臉上都無光。

桃園 垃圾袋 張善政

延伸閱讀

桃市府明年總預算刪至1777.4億元 張善政：努力減低影響

桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

桃園青創博覽匯聚國際能量 張善政：打造國際新創基地

新加坡駐台代表葉偉傑離任前辭行 張善政盼續推動交流

相關新聞

桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

桃園市政府推垃圾減量，本月起機關學校與公有市場必須使用專用垃圾袋，因先前溝通不足，引發師生與家長反彈，但市長張善政強調「...

時代力量踢爆竹東掩埋場垃圾仍堆置 縣府：僅作轉運使用無掩埋

新竹縣府5月宣稱竹東掩埋場內的裸露垃圾已完全清除，不過在時代力量今天踢爆，透過空拍監測，從10月起垃圾堆置現象持續存在。...

補助缺口5億 鍾東錦承諾原民處預算加1千萬元、不會讓人沒工作

苗栗縣政府盤點明年中央計畫補助款及部分一般性補助款，缺口達5億多元，苗栗縣長鍾東錦今天承諾，其中，原民處今年減少1700...

桃市府明年總預算刪至1777.4億元 張善政：努力減低影響

桃園市政府115年度總預算案今天完成審查，市府明年歲出原本列1780.4億元，但一讀後聯席審查有46筆預算項目被擱置，總...

桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

桃園市婦幼局成立將滿2年，市長張善政今天宣布明年元旦起孕產婦福利再升級，不僅孕婦接種百日咳、呼吸道融合病毒疫苗補助隨生育...

新竹縣總圖金屬屋頂優化案完成細部設計 今晚開定案說明會

為回應各界建議並提升新竹縣立總圖書館建築品質，歷經3場次民眾參與工作坊、基本設計方案說明會及網路票選，總圖金屬屋頂立面優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。