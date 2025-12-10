桃市府明年總預算刪至1777.4億元 張善政：努力減低影響

桃園市政府115年度總預算案今天完成審查，市府明年歲出原本列1780.4億元，但一讀後聯席審查有46筆預算項目被擱置，總計20.79億元，雖在二讀全部恢復，但議會統刪3億元，最後以1777.4億元通過；市長張善政表示，預算被刪對市政肯定有些許影響，但會盡量把影響降到最低。

桃園市政府今年歲入預算列1660.4億元、歲出列1780.4億元，債務償還與舉借另列450億元與550億元，而市議會在聯席審查時，針對文化、工務、警察、經發和衛生等局處編列經費有意見，總共擱置46筆預算共20.79億元，要求市府說明預算用途細節，最終所有項目都恢復通過，但整體預算被統刪3億元。