時代力量踢爆竹東掩埋場垃圾仍堆置 縣府：僅作轉運使用無掩埋

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
時代力量今天踢爆，透過空拍監測，從10月起垃圾堆置現象持續存在。記者郭政芬／攝影
時代力量今天踢爆,透過空拍監測,從10月起垃圾堆置現象持續存在。記者郭政芬／攝影

新竹縣府5月宣稱竹東掩埋場內的裸露垃圾已完全清除，不過在時代力量今天踢爆，透過空拍監測，從10月起垃圾堆置現象持續存在。對此，新竹縣環保局澄清，竹東掩埋場自完成暫置垃圾清除後，僅做轉運垃圾使用，並無掩埋，竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸，皆於產生當周轉運至焚化爐完成處理。

時代力量黨主席王婉諭今早率黨員到新竹縣政府門前抗議，批評竹東掩埋場垃圾清除是假，王婉諭指出，縣長楊文科日前在臉書宣布竹東掩埋場裸露垃圾已清除，但實地勘查及空拍畫面卻發現，現場仍有裸露與新增垃圾，與官方說法明顯不符，也未見清除前後比對圖與驗收報告。

她強調，縣府必須公開自封場以來的垃圾流向、覆土工程與監測資料，釐清舊垃圾與封場後新增垃圾，停止以暫置名義行違法掩埋之實，正視頭前溪水質與縣民健康風險。

時代力量竹縣黨部竹北主任張育慈指出，如果真已清除，縣府應提出完整清除驗收報告與標準，而不是丟出結論要社會買單。實勘時更有居民反映，掩埋場未來可能保留作為垃圾轉運站，顯示問題並未解決。

團隊成員黃柏憲指出，竹東掩埋場於2006年封場，但19年來垃圾不減反增，縣府以暫置、等待焚化為名持續堆放，使封場掩埋場成為長期垃圾倉庫，嚴重違反封場本意與法規，是政府帶頭違法。

團隊成員李雅芬表示，身為媽媽，她最擔心家人每天喝下的水是否安全。竹東掩埋場位於水質水量保護區，新舊垃圾長期堆置，滲出水恐污染頭前溪水源，縣府要盡速清除垃圾並說明處理進度。

新竹縣環保局回應，竹東掩埋場暫置垃圾已於5月14日全數清除，5月21日經環管署現場確認完成；邊坡剩餘垃圾應為多年前已掩埋的垃圾，建議以覆土綠化處理。經竹東鎮公所評估，竹東掩埋場仍有執行轉運工作需求，縣府協助公所辦理整頓工程，將施作邊坡覆土綠化及增設轉運污染防制設施。工程計畫於11月20日決標，目前正辦理設計中。

環保局強調，竹東掩埋場今年上半年清除暫置垃圾後僅作轉運使用，無掩埋行為。場區設有臨時轉運區、截流溝、集水井、滯洪池及曝氣池等設施，由竹東鎮公所管理，竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸，皆於產生當周轉運至焚化爐完成處理。

時力黨主席王婉諭（中）今天帶領黨內成員到新竹縣政府前呼籲縣長楊文科應注意垃圾問題。記者郭政芬／攝影
時力黨主席王婉諭（中）今天帶領黨內成員到新竹縣政府前呼籲縣長楊文科應注意垃圾問題。記者郭政芬／攝影
新竹縣環保局澄清，竹東掩埋場自完成暫置垃圾清除後，僅做轉運垃圾使用，竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸，皆於產生當周轉運至焚化爐完成處理。圖／新竹縣政府環保局提供
新竹縣環保局澄清,竹東掩埋場自完成暫置垃圾清除後,僅做轉運垃圾使用,竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸,皆於產生當周轉運至焚化爐完成處理。圖／新竹縣政府環保局提供

時代力量 新竹

