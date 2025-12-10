明年起桃園全面要求高層建築設置服勤人員 強化火災初期應變

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園消防局將全面要求全市高層建築物依《消防法》第13-1條規定，配置受訓合格的「服勤人員」。圖˙：消防局提供

近日香港高層建築物宏福苑發生火警造成至少159人罹難，引發社會關注。桃園市消防局指出，我國對高層建築物有嚴格的法規管理，包括消防安全設備設置標準及建築避難逃生通道等，因此國內高層建築整體上具備一定安全性。然而，高層建築因樓層多、用途多元、動線複雜，一旦發生火情，初期處置的時效性與正確性依然十分關鍵。此次香港火災案例，再次讓外界看見「初期應變」在高層建築消防安全中的重要性，也更凸顯具有專業訓練的服勤人員，對安全管理的價值不可或缺。

具有專業訓練的服勤人員，對安全管理的價值不可或缺。圖˙：消防局提供

消防局也提到，今(114)年度2月間發生的台中新光三越氣爆案。凸顯場所辦理施工中防護計畫之重要性，其中施工意外或災害應變也是施工中防護計畫書其中一環，尤其高層施工應變更加複雜且冗長，建立SOP並確保高層建築服勤人員受訓到位，就能大幅降低災害損失，強化整體公共安全。因此，桃園消防局將全面要求全市高層建築物依《消防法》第13-1條規定，配置受訓合格的「服勤人員」，並完成備查程序，該法條要求高層建築物的防災中心，均需設置經專業訓練、領有合格證書之服勤人員，並應定期複訓，管理權人亦須於遴用人員之次日起15日內向所在地消防主管機關完成備查；另遇有施工全面要求制訂施工中消防防護計畫，並在開工前向消防隊完成提報。

消防局表示，自115年1月起，服勤人員配置情形及施工中消防安全管理將列入年度稽查重點，未依法聘用或未完成申報者，將依規定裁處，督促建物管理單位落實防災責任。局長龔永信說，「高層建築本身有嚴謹的防火設計與設備規範，安全基礎已相當完整。然而，無論設備多完善，真正能啟動、判斷與引導的，仍是第一時間在場的人。服勤人員就是確保初期應變能夠正確且迅速的關鍵角色。」

建築 桃園 災害

