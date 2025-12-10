桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

桃園市婦幼局成立將滿2年，市長張善政今天宣布明年元旦起孕產婦福利再升級，不僅孕婦接種百日咳、呼吸道融合病毒疫苗補助隨生育次數逐步調高，多胞胎就讀準公托也將比照公托標準收費。

張善政今在市政會議前表示，婦幼局近2年端出許多婦幼有感的政策，但婦幼局為因此停下腳步，各科室與副市長王明鉅仍不斷動腦筋發想，提供更多更好的福利措施，心得一年即將到來，所以趁這機會跟大家宣布。

婦幼局長杜慈容表示，除了每位孕婦百日咳疫苗補助1800元，新增孕產婦福利還包括每位孕產婦呼吸道融合病毒（RSV）疫苗第一胎補助1800元，第二胎補助4000元，三胎以上全額補助百日咳疫苗1800元及RSB疫苗7600元。幼兒照顧方面，雙胞胎送準公托比照公托收費，每月負擔只要3千元，三胞胎以上由市府全額補助。

另外，新聞處也加碼好禮，明年元旦寶寶或第三胎以上新生兒可獲得「桃園乖寶包」，禮盒包含為嬰幼兒會用到的圍兜兜、餐碗、湯匙和叉子等物，民眾於戶政事務所辦理新生兒登記時就能領取。