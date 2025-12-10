快訊

民進黨選戰定調續賣「芒果乾」 國民黨拆彈能力受考驗

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府明年起將補助孕婦接種呼吸道融合病毒疫苗，保護孕婦也保護胎兒健康（示意圖）。本報資料照片
桃園市政府明年起將補助孕婦接種呼吸道融合病毒疫苗，保護孕婦也保護胎兒健康（示意圖）。本報資料照片

桃園市婦幼局成立將滿2年，市長張善政今天宣布明年元旦起孕產婦福利再升級，不僅孕婦接種百日咳、呼吸道融合病毒疫苗補助隨生育次數逐步調高，多胞胎就讀準公托也將比照公托標準收費。

張善政今在市政會議前表示，婦幼局近2年端出許多婦幼有感的政策，但婦幼局為因此停下腳步，各科室與副市長王明鉅仍不斷動腦筋發想，提供更多更好的福利措施，心得一年即將到來，所以趁這機會跟大家宣布。

婦幼局長杜慈容表示，除了每位孕婦百日咳疫苗補助1800元，新增孕產婦福利還包括每位孕產婦呼吸道融合病毒（RSV）疫苗第一胎補助1800元，第二胎補助4000元，三胎以上全額補助百日咳疫苗1800元及RSB疫苗7600元。幼兒照顧方面，雙胞胎送準公托比照公托收費，每月負擔只要3千元，三胞胎以上由市府全額補助。

另外，新聞處也加碼好禮，明年元旦寶寶或第三胎以上新生兒可獲得「桃園乖寶包」，禮盒包含為嬰幼兒會用到的圍兜兜、餐碗、湯匙和叉子等物，民眾於戶政事務所辦理新生兒登記時就能領取。

疫苗 百日咳 元旦

延伸閱讀

歐、日H3N2變異K分支襲台 流感突破性感染增加 專家：使用鼻噴疫苗可拉長保護、降低重症

安特羅攜伴 攻過敏檢測

桃園青創博覽匯聚國際能量 張善政：打造國際新創基地

台中公費流感疫苗剩3.6萬劑 衛生局籲高風險族群速施打

相關新聞

桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

桃園市婦幼局成立將滿2年，市長張善政今天宣布明年元旦起孕產婦福利再升級，不僅孕婦接種百日咳、呼吸道融合病毒疫苗補助隨生育...

新竹縣總圖金屬屋頂優化案完成細部設計 今晚開定案說明會

為回應各界建議並提升新竹縣立總圖書館建築品質，歷經3場次民眾參與工作坊、基本設計方案說明會及網路票選，總圖金屬屋頂立面優...

精神科醫師：當孩子求助時 先別說「別想太多」

衛福部推出「15到45歲青壯世代心理健康支持」方案，提供每人3次免費心理諮商，15到20歲使用人數有成長趨勢，有諮商機構...

桃竹苗校園墜樓1月4起 生命線秀1數據警告

11月中旬迄今不到1個月，桃竹苗地區陸續發生4起學生在校園墜樓事件3死1傷，其中2件更發生在苗栗同一所中學，相當罕見。「...

桃園青創博覽匯聚國際能量 張善政：打造國際新創基地

桃園市長張善政今日下午前往桃園會展中心，出席青創博覽會開幕，表示連台灣有8國家優秀新創團隊參加，為青年打造跨國新創交流平...

新加坡駐台代表葉偉傑離任前辭行 張善政盼續推動交流

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑即將離任，今特地到桃園辭行。桃園市長張善政感謝葉代表任內積極推動台星交流及桃園和新加坡的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。