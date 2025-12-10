新竹縣總圖金屬屋頂優化案完成細部設計 今晚開定案說明會

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「金屬屋頂立面優化細部設計定案說明會」，邀請關心總圖書館建築發展的鄉親及周遭好鄰居共襄盛舉。圖／縣府提供
「金屬屋頂立面優化細部設計定案說明會」，邀請關心總圖書館建築發展的鄉親及周遭好鄰居共襄盛舉。圖／縣府提供

為回應各界建議並提升新竹縣立總圖書館建築品質，歷經3場次民眾參與工作坊、基本設計方案說明會及網路票選，總圖金屬屋頂立面優化案業於近期完成細部設計規畫，新竹縣政府預計今天晚上7點於新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦「金屬屋頂立面優化細部設計定案說明會」，邀請關心總圖書館建築發展的民眾共襄盛舉。

新竹縣長楊文科表示，縣府文化局重視民眾對總圖書館金屬屋頂立面各項建議，期待廣納多方意見辦理多場次說明會、工作坊聆聽民眾意見及透過基本設計方案網路票選方式，聚焦設計。縣立總圖書館建築風貌優化案於票選後已完成細部設計，預計明年初發包工程。

楊文科提到，並於室內裝修工程期間內外同步施作，為總圖書館建築美感再加乘。此外，縣立總圖書館已進入室內裝修工程階段，預計工期合計270日曆天；同時採購總圖館藏及資訊設備中，以期為2026年度開館作籌備。

文化局長朱淑敏表示，總圖金屬屋頂優化方案設計結合新竹縣公共圖書館LOGO及書本意象作為整體設計發想概念，材質採用耐候環保鋁板，以大小沖孔方式藉由現代科技參數式數位設計，創造出現代化圖書館藝術美學，表達充滿陽光、快樂、簡潔及知識書香氛圍，本案將配合優化工程於夜間設計LED間接燈光，顯現圖書館融入大自然靜謐森林中夜晚朦朧之美。

朱淑敏說，全案公共藝術執行進度同時已逾60%，藝術家們刻正著手各項藝術作品創作及組裝測試運轉，期待於室內裝修工程期間，配合工程完整度著手安裝，為總圖再增亮點。

縣政府表示，本案金屬屋頂立面優化案於細部設計定案說明會後，將接續工程招標作業，邀請關心總圖民眾一同出席參與，相關活動訊息將於「新竹縣政府文化局」臉書、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站公告。

總圖金屬屋頂立面優化案業於近期完成細部設計規畫，新竹縣政府今天晚上7點於新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦「金屬屋頂立面優化細部設計定案說明會」。圖／新竹縣府提供
總圖金屬屋頂立面優化案業於近期完成細部設計規畫，新竹縣政府今天晚上7點於新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦「金屬屋頂立面優化細部設計定案說明會」。圖／新竹縣府提供
新竹縣立總圖書館建築風貌優化案於票選後已完成細部設計，預計明年初發包工程。圖／新竹縣府提供
新竹縣立總圖書館建築風貌優化案於票選後已完成細部設計，預計明年初發包工程。圖／新竹縣府提供

