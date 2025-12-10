聽新聞
精神科醫師：當孩子求助時 先別說「別想太多」

聯合報／ 記者鄭國樑郭政芬朱冠諭王駿杰胡蓬生／連線報導

衛福部推出「15到45歲青壯世代心理健康支持」方案，提供每人3次免費心理諮商，15到20歲使用人數有成長趨勢，有諮商機構提供文字協談服務，以利學生求助。精神科醫師認為，孩子期待被了解，當孩子求助時別急著說「別想太多」，應先理解關心、陪伴孩子面對困境。

桃園衛生局統計，青壯世代心理健康支持方案今年在桃園服務4269人、1萬1280人次，其中使用年齡層以26至30歲占2成4最多，15至20歲共453人使用，占比10.7%仍不容忽視。

新竹縣、市衛生局也觀察15至20歲使用人數有成長，竹市15至20歲去年服務151人、今年增至204人；竹縣15至20歲服務126人，占8.91%，該方案因使用需求大，今年不到半年就使用7成經費，新竹縣衛生局為此追加心理諮商費282.8萬元，若有學生申請諮詢，會優先以學校學輔資源為主。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，這幾年觀察青少年自我傷害案件，會發現青少年覺得生活茫然、沒有希望感，在不開心的時候，容易選擇激進方式傷害自己，背後原因不外乎課業，和家人或同儕之間的衝突等。

蘇柏文說，在家庭相處方面，父母親會自認給孩子很好的物質生活，但其實孩子內心期待的是被了解，希望「爸媽能了解我為什麼不開心、理解我遇到了什麼困難」，但多數父母可能基於解決孩子的憂鬱情緒，回應「你不要想那麼多」、「你再加油一點」，但反而讓人感覺更無助、人生無望。

至於家人、老師要如何察覺孩子需要關懷？蘇柏文說，可以注意孩子的表現是不是不開心，衛生單位推動「一問、二應、三轉介」，先詢問孩子「接住他的問題，了解他的痛苦」，並建議問孩子「你打算要怎麼辦」、「我們能幫忙你什麼」。

衛生局 桃園 衛福部 心理諮商

