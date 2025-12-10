桃竹苗校園墜樓1月4起 生命線秀1數據警告

11月中旬迄今不到1個月，桃竹苗地區陸續發生4起學生在校園墜樓事件3死1傷，其中2件更發生在苗栗同一所中學，相當罕見。「生命線」預警青少年自殺率10年來翻倍，各校應進入「備戰」狀況，苗縣府高度重視，下周將聘專家督導進駐校內，關懷量能會擴及全縣學校。

苗栗縣某中學11月中與12月初接連有國中、高中女學生墜樓死亡，桃園市某中學11月底有男學生墜樓重傷、新竹縣某國中前天下午也有男學生墜樓不治，校園憾事接二連三，引發各界關注。

國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖說，台灣15至24歲青少年自殺率從2014年的每10萬人5.1人，上升至2024年的11.9人，10年翻倍；他觀察，青少年蓄意自我傷害以情感問題為主、課業負擔、家長或自身要求過高，若面臨網路霸凌、校內霸凌也會加劇負面情緒。

「要以同理心陪伴，讓個案情緒能有出口。」陳宗聖說，生命線有24小時專線「1995」（要救救我）可提供陪伴與情緒支持，並評估個案狀況協助評估與轉介專業心理輔導資源。尤其苗栗某中學短時間發生2起墜樓案，建議安排團體減壓座談與心理教育講座，情緒求助管道也要有清晰告示。

苗栗1名資深國中校長觀察，有的學生在家庭中無法紓解負面情緒，且家庭屬於弱勢，加上有嚴重情緒困擾和無力感，若身邊同儕未能覺察，很可能發生憾事。她認為學校應盡可能將正向的能量融入課程與活動，將關懷的力量散布在校內，讓學生認知傾訴煩惱，是會有人接住的。

苗栗縣學生輔導諮商中心主任許明峯認為，學生會選擇自傷往往是多重原因疊加造成，可能是課業、家庭或情感等問題，某中學接連發生墜樓意外後，輔諮中心已加強派員安撫關懷並篩尋是否有其他高風險對象，連日來都有社工師、心理師進駐學校，縣長鍾東錦也到校為學生加油打氣。

縣府下周將引進外聘專家督導進駐校內，長期協助校方輔導工作加強能量，關懷對象除了學生，也包括教師，並會擴及全縣學校。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線