桃園青創博覽匯聚國際能量 張善政：打造國際新創基地

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政出席桃園國際青創博覽會。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午前往桃園會展中心，出席青創博覽會開幕，表示連台灣有8國家優秀新創團隊參加，為青年打造跨國新創交流平台，促進創意、技術與市場的互動合作。期盼博覽會能讓所有參展團隊找到合作契機，展現台灣連結世界舞台的實力。

張善政指出，這次博覽會也因國際知名加速器Plug and Play（PnP）今年正式落腳桃園更具意義。兩年前他曾赴美國拜會矽谷規模最大的加速器PnP創辦人，並邀請來台發展，經多次協商，PnP今年6月在虎頭山創新園區設置據點，並展開年度兩梯次的新創選拔，協助入選的新創團隊接軌美國矽谷資源，包括赴矽谷展出，已有團隊獲國際創投關注洽詢，顯示桃園已成功打開台灣新創走向世界的窗口。

張善政說明，PnP的加入，不僅強化桃園與全球創業版圖的連結，也整合青年局多年累積的青創基地、加速器與跨域人才資源，使青年創業從在地起步走向全球布局。期盼未來桃園能成為國內創新聚落的核心，吸引周邊國家團隊在此進行鏈結與試煉，將臺灣打造亞太區具指標性的創新集散地。

Plug and Play副總裁Johannes Rott表示，非常高興正式在桃園設立據點，並協助台灣新創拓展國際市場。PnP至今已輔導超過30家台灣新創團隊，透過企業、創投與學研合作持續推動台灣創新生態圈發展，未來也將延續動能，協助台灣孕育下一家具國際競爭力的「獨角獸企業」。

青年局指出，這次博覽會以「八方匯聚 × 新創齊飛」為主軸，集結120組團隊及100位投資與企業代表，並與全球知名加速器 Plug and Play 合作舉辦「Plug and Play Taiwan Taoyuan Deeptech Expo」，展現桃園新創鏈結全球的強勁動能。

青年局強調，桃園的創業支持鏈已逐步成形，從校園育成、國際鏈結到今年成立的A8桃園智慧產業加速器，都成功將 AI、智慧製造與國際新創資源導入在地。市府未來將持續強化跨領域協作與全球交流，吸引更多人才與投資匯聚桃園，打造更具競爭力的青年創業生態圈。

青年 張善政 桃園

