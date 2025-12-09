新加坡駐台代表葉偉傑離任前辭行 張善政盼續推動交流

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（左）即將離任，今特地到桃園和市長張善政（右）見面。圖／市府提供
新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（左）即將離任，今特地到桃園和市長張善政（右）見面。圖／市府提供

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑即將離任，今特地到桃園辭行。桃園市長張善政感謝葉代表任內積極推動台星交流及桃園和新加坡的各領域合作，亦參與桃園各項國際活動，留下許多珍貴回憶，是深化桃星關係的重要推手。

張善政表示，感謝葉代表協助促成市府率團赴新加坡考察捷運與工程建設，除了捷運局，市府許多局處也都有前往交流；桃園正處於捷運路網建設的關鍵期，新加坡在公共建設與城市治理的高效率值得桃園借鏡。

談及桃園航空城發展，張善政指出，這兩年來航空城計畫與機場周邊的發展進度顯著，相關建築與基礎設施陸續成形，產業專用區的土地標售情形也很樂觀；隨著桃園機場第三航廈工程順利推進，航空城將成為未來台灣經濟發展的重要引擎。

觀光交流方面，張善政提到，新加坡地狹人稠，雖然城市建設進步，但相對缺乏高山與自然的原始景觀。桃園擁有豐富的山海觀光資源，像是深受遊客喜愛的拉拉山神木群等自然景點，都非常推薦新加坡遊客進行親子旅遊或生態探索。希望葉代表返國後也可以協助宣傳，將桃園的自然之美介紹給新加坡朋友，促進兩地觀光客互訪。

針對綠能發展議題，張善政表示，新加坡因土地有限，在水庫設置浮動式太陽能板的經驗展現了對土地利用的高度共識與效率；台灣雖有類似規畫，但常面臨養殖漁業與生態保育的平衡挑戰，未來希望能參考新加坡的溝通模式與技術應用，尋求更佳的解決方案。

葉偉傑表示，過去幾年與桃園市政府互動密切，雙方深厚情誼不言可喻。他提到，新加坡的捷運工程相關企業來台灣發展後，積極參與台灣各地捷運標案，也樂見透過台灣捷運聯盟（Metro Taiwan）桃捷公司分享營運經驗。此外，葉也分享新加坡與馬來西亞柔佛州正合作建設「柔佛-新加坡經濟特區」與「柔新捷運」，他相當鼓勵台灣企業進駐，作為布局東南亞的據點；在綠能方面，他也分享新加坡克服土地限制發展光電的經驗，期盼未來雙方在科技、AI發展及經貿領域持續深化合作。

桃園機場 新加坡 張善政 葉偉傑

