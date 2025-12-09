桃園優良商家2025桃金獎出爐 阿媽牌生鐵鍋獲特別獎
桃園行銷在地優良商家推出「桃金獎」，今年評選有別以往，由全民票選最受歡迎店家，獲獎名單不乏餐飲百貨業者，更難得出現市場發跡的廚具商家。
桃園市經發局表示，今年報名好禮好店的店家超過700間，而獎項有「桃金好禮」、「桃金好店」、「金證美味」與「金得禮心」4種，每種選10家，競爭可謂非常激烈。另外，市府也邀請來自美食、通路及產業3領域的專業評審擔任「神秘客」，就40名得獎者專業度、行銷力、在地特色等面向加以評分，選出「特別獎」，特別獎得獎名單有台灣客家茶文化館、台灣高鐵探索館、阿媽牌生鐵鍋、Xpark等業者。
評審黃慶軒表示，這次探店時能看見店家們的用心，相信桃金獎必定能讓更多店家相信桃園市政府推動經濟的決心，只要努力就能一起變更好，桃園的金子絕對會發光。
市長張善政表示，此外得獎店家就在我們平常生活的大街小巷中，只要稍加留意就能發現。桃園正在推「百倍奉還抽好禮」活動，希望活動能促進大家探店意願，也希望得獎好店能帶動一波買氣；獲獎詳細名單可至官網查詢。
