今晚苗栗要飄雪了 苗栗耶誕城19日起連6天在竹南運動公園登場

今晚要開始飄雪了！苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，其中「Chill 雪奇遇」節目從今晚開始在10公尺高的耶誕樹營造飄雪美景，縣長鍾東錦歡迎各地遊客來苗栗感受迷人的北國風情，在冬季享受熱情氛圍。

縣府及苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為「耶誕城 」系列活動啟動儀式；文觀局長林彥甫表示，今年耶誕城每天夜晚在耶誕樹都有雪花定時飄落，在燈光映照下，雪花如細羽輕舞，讓人彷彿置身童話般的雪國，Chill 雪奇遇每天降雪時段為晚間6至9點，每個整點都會安排5分鐘的飄雪場景，讓遊客及鄉親拍下年度最美的冬季照片、感受節慶的絕佳時刻；苗栗縣觀光協會為耶誕城活動，邀220個攤位，也是創紀錄。

縣府指出，6天演唱會有4天安排專業歌手、樂團演唱，分別由徐懷鈺、 彭佳慧、理想混蛋、蕭煌奇壓軸演出。鍾東錦表示，今年「苗栗耶誕城」以更豐富的燈光藝術與沉浸式雪景打造節慶場景，讓城市在冬夜閃耀溫暖光芒；活動主題「Chill 雪奇遇」可帶給大家一場浪漫相遇的驚喜，希望每位來訪者都能放慢步伐、感受冬季幸福的細膩與美好。

另外2天將同步舉辦聖誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等多元節目，讓苗栗耶誕城成為一處全年齡、全族群、全天候的節慶樂園。

苗栗耶誕城並推出限定驚喜活動，只要完成指定小任務，就有機會獲得限量精美小禮物，讓冬夜的歡笑與感動雙倍升溫。無論是與家人漫遊、與戀人牽手約會，或與好友一起拍照打卡，都能在雪花與暖光交織的夜色中，留下一段最幸福難忘的耶誕回憶。

