快訊

中職／改當「上海神全」 林益全領頂薪17萬放眼生涯仍只贏過新人年

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

聽新聞
0:00 / 0:00

今晚苗栗要飄雪了 苗栗耶誕城19日起連6天在竹南運動公園登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕 城活動辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕 城活動辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影

今晚要開始飄雪了！苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，其中「Chill 雪奇遇」節目從今晚開始在10公尺高的耶誕樹營造飄雪美景，縣長鍾東錦歡迎各地遊客來苗栗感受迷人的北國風情，在冬季享受熱情氛圍。

縣府及苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為「耶誕城 」系列活動啟動儀式；文觀局長林彥甫表示，今年耶誕城每天夜晚在耶誕樹都有雪花定時飄落，在燈光映照下，雪花如細羽輕舞，讓人彷彿置身童話般的雪國，Chill 雪奇遇每天降雪時段為晚間6至9點，每個整點都會安排5分鐘的飄雪場景，讓遊客及鄉親拍下年度最美的冬季照片、感受節慶的絕佳時刻；苗栗縣觀光協會為耶誕城活動，邀220個攤位，也是創紀錄。

縣府指出，6天演唱會有4天安排專業歌手、樂團演唱，分別由徐懷鈺、 彭佳慧、理想混蛋、蕭煌奇壓軸演出。鍾東錦表示，今年「苗栗耶誕城」以更豐富的燈光藝術與沉浸式雪景打造節慶場景，讓城市在冬夜閃耀溫暖光芒；活動主題「Chill 雪奇遇」可帶給大家一場浪漫相遇的驚喜，希望每位來訪者都能放慢步伐、感受冬季幸福的細膩與美好。

另外2天將同步舉辦聖誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等多元節目，讓苗栗耶誕城成為一處全年齡、全族群、全天候的節慶樂園。

苗栗耶誕城並推出限定驚喜活動，只要完成指定小任務，就有機會獲得限量精美小禮物，讓冬夜的歡笑與感動雙倍升溫。無論是與家人漫遊、與戀人牽手約會，或與好友一起拍照打卡，都能在雪花與暖光交織的夜色中，留下一段最幸福難忘的耶誕回憶。

鍾東錦表示，今年「苗栗耶誕城」以更豐富的燈光藝術與沉浸式雪景打造節慶場景，讓城市在冬夜閃耀溫暖光芒。活動主題「Chill 雪奇遇」可帶給大家一場浪漫相遇的驚喜，希望每位來訪者都能放慢步伐、感受冬季幸福的細膩與美好。

縣府指出，耶誕城6天活動，其中有4天安排演唱會，分別由徐懷鈺、 彭佳慧、理想混蛋、蕭煌奇壓軸演出，活動相關訊息可至「貓裏藝文」FB粉絲專頁或苗栗文觀局網站或苗栗玩透透粉專查詢。

苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳，會場展示許多在地特色商品、旅遊行程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳，會場展示許多在地特色商品、旅遊行程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳，會場展示許多在地特色商品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳，會場展示許多在地特色商品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城活動辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城活動辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳，會場展示許多在地特色商品、旅遊行程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲末聯歡活動，安排大型演唱會、市集美食攤，縣府上午為耶誕城宣傳，會場展示許多在地特色商品、旅遊行程。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 驚喜 演唱會

延伸閱讀

再訪苗栗耶誕城開唱 李吳兄弟嗨喊：去年許願成真

明德水庫觀光不要看天吃飯 苗栗縣政府研議拉管線挹注水量

苗議員建議拒絕國民黨提名 鍾東錦：再跟家人商量

鄭麗文遞出橄欖枝 鍾東錦鬆口接受國民黨提名競選連任苗栗縣長

相關新聞

新加坡駐台代表葉偉傑離任前辭行 張善政盼續推動交流

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑即將離任，今特地到桃園辭行。桃園市長張善政感謝葉代表任內積極推動台星交流及桃園和新加坡的...

今晚苗栗要飄雪了 苗栗耶誕城19日起連6天在竹南運動公園登場

今晚要開始飄雪了！苗栗縣政府結合頭份市、竹南鎮、觀光協會等單位，將從12月19至24日一連六天在竹南運動公園推出耶誕城歲...

新竹市民注意！東區、香山區明停水9小時 預計影響2208戶

新竹市民注意！台灣自來水公司新竹給水廠因配合台電公司開關更換工程，辦理「新香街加壓站配電設備改善」，12月10日上午9時...

腸病毒疫情升溫？桃園單月「44班停課」 衛生局籲落實防疫

國內腸病毒疫情升溫，疾管署統計，桃園今年第44周到第48周的腸病毒就醫人次一路從1485人增加到1921人，校園也陸續傳...

9.75億新埔鎮褒忠路拓寬工程決標 楊文科十大交通建設再跨里程碑

新竹縣十大交通建設「縣道117線褒忠路拓寬工程」於12月5日順利決標，為推動重大交通建設再邁進一步，縣長楊文科今天表示，...

明德水庫觀光不要看天吃飯 苗栗縣政府研議拉管線挹注水量

苗栗縣頭屋鄉明德水庫枯水期恐衝擊觀光，縣府、公所及農田水利署等相關單位將會勘，研議從新店溪上游神秘谷攔砂壩，管線引水挹注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。