新竹市民注意！東區、香山區明停水9小時 預計影響2208戶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市民注意！台灣自來水公司新竹給水廠因配合台電公司開關更換工程，辦理「新香街加壓站配電設備改善」，12月10日上午9時至下午6時止，共計9小時停水施工。圖／報系資料照
新竹市民注意！台灣自來水公司新竹給水廠因配合台電公司開關更換工程，辦理「新香街加壓站配電設備改善」，12月10日上午9時至下午6時止，共計9小時停水施工，停水區域包括東區、香山區等，約2208戶受影響，請用戶請留意及提早儲水備用。

台灣自來水公司指出，12月10日停水區域包括新竹市東區新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街等；香山區包括客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏二街、芝柏三街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳二街、香檳三街、香檳五街、香檳東街、香檳南街、香檳街。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。

停水 新竹 水公司

