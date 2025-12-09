快訊

9.75億新埔鎮褒忠路拓寬工程決標 楊文科十大交通建設再跨里程碑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
改善範圍自義民路路口起，向南跨越鳳山溪至縣道118線交會處，全長約1360公尺（含約280公尺的褒忠大橋）。圖／縣府提供

新竹縣十大交通建設「縣道117線褒忠路拓寬工程」於12月5日順利決標，為推動重大交通建設再邁進一步，縣長楊文科今天表示，褒忠路長期為竹北、新埔與周邊產業園區的重要交通動脈，通勤需求與產業物流量逐年增加，改善刻不容緩，此次拓寬工程將徹底改善道路瓶頸，提升整體交通效能。

縣道117線褒忠路拓寬工程獲交通部「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）（2022年至2027年）」經費補助，核定總經費9.75億元，其中中央補助7.7億元、地方配合款2.05億元。 工程決標金額為7億5280萬元 ，施工工期690日曆天，後續縣府將迅速辦理向職安署申請危評審查作業，預計於2026年6月開工，2028年5月完工。

工務處指出，縣道117線褒忠路為連接新竹工業區、鳳山工業區、竹北市區及新竹科學園區的重要交通要道，現況路寬僅9至12公尺、為雙向兩車道，交通負荷沉重。其中褒忠大橋橋寬僅9公尺，且受限於橋梁結構，設有限重20噸的通行限制，已明顯不足以支應產業運輸與通勤需求，急需全面改善。

改善範圍自義民路路口起，向南跨越鳳山溪至縣道118線交會處，全長約1360公尺（含約280公尺的褒忠大橋）。工程將道路拓寬至18公尺，配置雙向各一車道及一混合車道，以提升整體道路服務水準。褒忠大橋部分將採預力箱型梁方式改建，全面強化結構承載能量。

工程完工後，縣道117線將大幅改善交通壅塞情形，提升工業區與科學園區的運輸效率，並強化竹北、新埔地區整體路網功能，提升道路服務水準。

科學園區 新竹 竹北



腸病毒疫情升溫？桃園單月「44班停課」 衛生局籲落實防疫

國內腸病毒疫情升溫，疾管署統計，桃園今年第44周到第48周的腸病毒就醫人次一路從1485人增加到1921人，校園也陸續傳...

9.75億新埔鎮褒忠路拓寬工程決標 楊文科十大交通建設再跨里程碑

新竹縣十大交通建設「縣道117線褒忠路拓寬工程」於12月5日順利決標，為推動重大交通建設再邁進一步，縣長楊文科今天表示，...

明德水庫觀光不要看天吃飯 苗栗縣政府研議拉管線挹注水量

苗栗縣頭屋鄉明德水庫枯水期恐衝擊觀光，縣府、公所及農田水利署等相關單位將會勘，研議從新店溪上游神秘谷攔砂壩，管線引水挹注...

苗栗大湖草莓、溫泉季周末登場 警方祭出多項交管措施

苗栗縣冬季知名大湖草莓、泰安溫泉旅遊景區，今年的草莓溫泉季系列活動從本周末起登場，將正式進入旅遊旺季，預期吸引大批人車潮...

交通量大路不平破損多 竹市府斥資1.3億改善84條道路

新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11...

閒置地活化做停車場 南苗市場買菜難停車困境明年初獲紓緩

苗栗市南苗市場買菜停車一位難求，市公所爭取中山路對面的國有財產署及軍方土地活化，設置臨時停車場，畫定202個機車停車格、...

