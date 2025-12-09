明德水庫觀光不要看天吃飯 苗栗縣政府研議拉管線挹注水量

苗栗縣頭屋鄉明德水庫枯水期恐衝擊觀光，縣府、公所及農田水利署等相關單位將會勘，研議從新店溪上游神秘谷攔砂壩，管線引水挹注水量，降低「看天吃飯」依賴程度。

頭屋鄉明德水庫兼具民生、灌溉及觀光等多用途，縣府近來重點發展觀光，OT案海棠島內水庫的水上腳踏車、立式划槳（SUP），今年6月上路，ROT案碼頭區遊艇環湖今年11月1日試營運，空中飛索及空中自行車目前第三方驗證安全，及申請使用執照，預計明年1月上路。

明德水庫滿水位標高61公尺，目前正值枯水期水位下降，約58公尺，縣府文化觀光局根據業者回報，有影響生意，文觀局長林彥甫表示，海棠島OT案契約明訂水位56公尺以下，啟動減免相關費用，碼頭區ROT案，則有備案遊艇環湖路線因應。

縣長鍾東錦認為天花湖水庫興建，明德水庫轉型備援水庫，期程還在未定之天，鍾東錦表示，業者投資苗栗觀光，有生意賺錢，才能帶動地方發展，團隊應協助解決問題。

頭屋鄉長徐鑫榮說，「看天吃飯」風險很高，尤其明德水庫枯水期，還有春耕供水需求量大，7年前他就建議引明德水庫上游神秘谷攔砂壩的水源，施工難度低，且只要架設明管，鄉親殷殷期盼，但他不解的是農水署從來沒有給答案，說明為何不可行。

縣府水利處長楊明鐃指出，徐鄉長引水方案，農水署評估有困難，因此才決議在內水庫以水閘門方式，減緩蓄水下降的速度。