苗栗大湖草莓、溫泉季周末登場 警方祭出多項交管措施

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣草莓溫泉季系列活動將從本周末起登場，警方祭出多項交管措施，也規畫替代道路路線供用路人參考。圖／警方提供
苗栗縣草莓溫泉季系列活動將從本周末起登場，警方祭出多項交管措施，也規畫替代道路路線供用路人參考。圖／警方提供

苗栗縣冬季知名大湖草莓、泰安溫泉旅遊景區，今年的草莓溫泉季系列活動從本周末起登場，將正式進入旅遊旺季，預期吸引大批人車潮湧入，造成台3線主幹道大塞車；為此，縣警察局同步於13日啟動草莓、溫泉季交通疏導勤務，並實施多項交管措施，確保民眾「來得順心、玩得開心、回得安心」。 

 

交通隊指出，此次交管依據以往假期的交通流量相關數據分析，預判今年草莓季期間(12月至明年4月)車流進出各觀光景點的尖峰時段，將規畫國道1號頭份、頭屋、公館、三義等交流道進入縣境三大風景區(南庄、三義慢城、大湖泰安溫泉區及露營區)及各景點、聯絡道相關交通疏導勤務，以防止車輛壅塞情形。 

 

在來往大湖草莓產地及泰安溫泉地區交通疏導措施如下：台72線至客屬大橋間將部署警力疏導進出大湖地區車流，確保快速道路銜接順暢；設置交通指揮崗，即時調整車流方向；尖峰時段實施彈性車道管制。

三義地區採全線管控，三義交流道至水美街沿線派遣交通崗執行號誌管理，並加強違規停車驅離，維持道路暢通。

頭份南庄地區採聯合疏導，頭份交流道至南庄市區加強東側引道至三灣市區各節點交通管制，並於重要路口增設臨時指示牌引導車流，同時派員機動巡邏，及時處理壅塞狀況。

另外，也在觀光熱點重點部署。其中，進入大湖及泰安溫泉、露營地區(台3線與台72線口、苗62線)派員加強主幹道交通疏導；大湖酒莊前路段，增設交通指揮崗，引導停車及人車分流秩序。

交控中心將啟用路況監視系統及時掌握車流，透過警察廣播電臺、LED電子看板發布即時路況資訊，呼籲前往大湖及泰安鄉遊客，提早出門、避開10時至14時車流尖峰時段；遵守交通規則，配合現場警力及義交人員指揮，勿任意迴轉或違規停車；建議民眾多利用大眾運輸，搭乘高鐵及台鐵至苗栗站，轉乘客運前往。

