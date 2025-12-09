交通量大路不平破損多 竹市府斥資1.3億改善84條道路

新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善，改善面積達18萬2511平方公尺。

新竹市工務處指出，今年度改善路段涵蓋北區、東區及香山區多處重要道路。在北區部分，包括北大路與仁愛街口、北大路166巷、光華二街81巷10弄、武陵路98巷、武陵路70巷、武陵路86巷中後段、東大路二段232巷、東大路二段190巷、光華二街72巷、武陵路250巷、金雅路、西門街等共28條道路及巷道。

工務處指出，東區改善路段則包含公道五路二段快慢車道（130巷至東美路口）往西向、金山六街、金山八街、金山十街、忠孝路、金城一路35巷、中華路一段（經國路一段至68快速道路）北向、南大路537巷、建功路51巷、興學街1號至78號等13條道路巷道。

香山區改善範圍包括浸水南街84巷、西濱公路（中華路五段208巷至宮口街28巷）、南港街106巷、中華路五段420巷、中華路六段205巷、牛埔北路、元培街277巷、瑞光街70巷、長興街297巷等共43條道路，改善範圍廣泛。