快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

交通量大路不平破損多 竹市府斥資1.3億改善84條道路

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供
新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供

新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善，改善面積達18萬2511平方公尺。

新竹市工務處指出，今年度改善路段涵蓋北區、東區及香山區多處重要道路。在北區部分，包括北大路與仁愛街口、北大路166巷、光華二街81巷10弄、武陵路98巷、武陵路70巷、武陵路86巷中後段、東大路二段232巷、東大路二段190巷、光華二街72巷、武陵路250巷、金雅路、西門街等共28條道路及巷道。

工務處指出，東區改善路段則包含公道五路二段快慢車道（130巷至東美路口）往西向、金山六街、金山八街、金山十街、忠孝路、金城一路35巷、中華路一段（經國路一段至68快速道路）北向、南大路537巷、建功路51巷、興學街1號至78號等13條道路巷道。

香山區改善範圍包括浸水南街84巷、西濱公路（中華路五段208巷至宮口街28巷）、南港街106巷、中華路五段420巷、中華路六段205巷、牛埔北路、元培街277巷、瑞光街70巷、長興街297巷等共43條道路，改善範圍廣泛。

工務處說明，透過路面更新，不僅改善行車舒適性，也降低用路人因路況不佳而發生意外的風險。未來，市府將持續依道路使用情形、損壞程度及民眾需求，滾動式檢討與規畫改善路段，分區推動道路更新作業，以計畫性施作延長道路使用壽命、降低養護成本，同時全面提升整體交通品質。

新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供
新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供
新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供
新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供
新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供
新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11月底已投入1.3億，完成84條道路及巷道改善。圖／新竹市政府提供

武陵 新竹 金山

延伸閱讀

路口設計藏陷阱！頭份中華路「Y」字路口 方向燈打或不打？

北市艋舺青山宮遶境明起連3天 交通管制措施一次看

樹林頭公園打造2.3公頃寵物公園卻停工？竹市府：加設監視設備

苗縣府確認了 改善後頭份市中華路南向接自強路不用打右轉方向燈

相關新聞

苗栗大湖草莓、溫泉季周末登場 警方祭出多項交管措施

苗栗縣冬季知名大湖草莓、泰安溫泉旅遊景區，今年的草莓溫泉季系列活動從本周末起登場，將正式進入旅遊旺季，預期吸引大批人車潮...

交通量大路不平破損多 竹市府斥資1.3億改善84條道路

新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11...

閒置地活化做停車場 南苗市場買菜難停車困境明年初獲紓緩

苗栗市南苗市場買菜停車一位難求，市公所爭取中山路對面的國有財產署及軍方土地活化，設置臨時停車場，畫定202個機車停車格、...

竹市北大路警察宿舍荒廢 將拆除建新暨里民活動中心

新竹市北大路共有4棟警察宿舍，於1954年7月完工啟用，後續因為停止配宿， 2021年4月全數收回，因老舊、損毀嚴重而未...

新竹縣市明年設數發處 拉高薪資搶人才

迎接AI人工智慧時代浪潮，新竹縣、新竹市政府將在明年成立「數位發展處」，負責推動數位轉型與科技應用，但民代憂心公部門難比...

人口大增 新竹縣市公務員人少事多

新竹地區因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制仍沿用1998年的人口基準，如今每名公務員平均服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。