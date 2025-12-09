聽新聞
閒置地活化做停車場 南苗市場買菜難停車困境明年初獲紓緩
苗栗市南苗市場買菜停車一位難求，市公所爭取中山路對面的國有財產署及軍方土地活化，設置臨時停車場，畫定202個機車停車格、67個汽車停車格，預計明年1月啟用，紓解停車問題。
南苗市場是苗栗市最大傳統市場，周邊僅有民生街「停10」停車場，可以容納88輛汽車停放，民眾採購買菜停車一位難求，周邊中山路、中正路大批機車停放，因此經常人車爭道險象環生，公所在市場中山路對面設置臨時停車場，，委外申請登記證程序中，預計12月中旬試營運，明年1月收費。
苗栗市長余文忠說，中山路臨時停車場上千坪國產署、軍方土地，雖規畫都市更新社會住宅，但期程還有一段時間，因此圍上鐵皮，市公所團隊爭取活化，今年春節前商借，開放鄉親臨時停車，獲得熱烈回響。
公所今年3月申請土地租用，程序完備後，施工鋪面、畫線等，縣府交通工務處12月初完成號誌安裝，公所配合畫設綠底行人穿越線，共202個機車停車格、67個汽車停車格，預計12月中公告試營運，期間免收費，並滾動檢討周邊配套交通標誌、標線，明年1月開始收費，費率汽車半小時10元，機車1個小時免費。
陳姓家庭主婦等人樂觀其成，他們表示，南苗市場貨色齊全，又價廉物美，但停車是大問題，使用者付費本來就應該，尤其是機車1個小時免費，更是嘉惠鄉親，不過，臨時停車場停穿越中山路到市場的行穿線，評估設置民生街同時相號誌，行人安全多一層保障。
