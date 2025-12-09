竹市北大路警察宿舍荒廢 將拆除建新暨里民活動中心

新竹市北大路共有4棟警察宿舍，於1954年7月完工啟用，後續因為停止配宿， 2021年4月全數收回，因老舊、損毀嚴重而未被指定為歷史建築，由於長期荒廢，也遭民代反映易造成治安死角、環境髒亂。市議員陳建名指出，仁德里居民常反映無自己的活動中心，他前年就透過議會臨時會向市府提案，建請市府覓址，如今終迎來曙光，市府允諾，明年度將進行規畫設計、拆除北大路警察宿舍現有建物，並新建新的警察宿舍暨仁德里活動中心。

陳建名指出，新竹市仁德里位於北區，是從日治時代的西門町畫分出來的區域，鄰近城隍廟、新竹州廳（市府）、北門市場等地，位於竹市舊城區，卻因腹地狹小無自己的活動中心，因此有不少民眾向他反映。

陳建名說，他曾在前年2月23日議會臨時會向市府提案，建請市府覓址設置仁德里活動中心，期間他跟里長也不斷地向市府詢問各種可能性，不斷地探尋各種機會，如今終於確定未來仁德里活動中心的地點。

陳建名說，市府上周於北大路警察宿舍辦理會勘，邀集議員們及警察局現地勘查市府財產，準備報廢現存的老舊警察宿舍，過去這裡因為宿舍沒人居住，建物破損，容易造成治安死角、環境髒亂。警方指出，明年度將會著手進行規畫，蓋一棟新宿舍大樓，裡面部分樓層空間可規畫作為仁德里活動中心使用。

新竹市警察局表示，北大路警察宿舍位於現址新竹市北大路239巷8、10、12、14號等共計4棟建築物，佔地面積444平方公尺（約134.31坪），預計將於明年上半年拆除施工，於同年10月前拆除完畢。

警察局指出，北大路警察宿舍暨仁德市民活動中心規畫興建地上7層、地下2層的大樓，預計期程於2027年下半年施工，2029年下半年完工驗收。該大樓2至7樓將做為市警局警察宿舍，將由單身套房與2至3房混合配置（預計27戶），市警局依需求、條件審核後可申請入住。