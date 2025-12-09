快訊

蘋果介面讓小賈斯汀超氣！訊息APP一鍵害音樂暫停 憤怒要鎖喉抗議

小煜離婚導火線曝光！知情人士爆前妻為他簽下保密協議

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市北大路警察宿舍荒廢 將拆除建新暨里民活動中心

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府允諾，明年度將進行規畫設計、拆除北大路警察宿舍現有建物，並新建新的警察宿舍暨仁德里活動中心。記者王駿杰／攝影
新竹市府允諾，明年度將進行規畫設計、拆除北大路警察宿舍現有建物，並新建新的警察宿舍暨仁德里活動中心。記者王駿杰／攝影

新竹市北大路共有4棟警察宿舍，於1954年7月完工啟用，後續因為停止配宿， 2021年4月全數收回，因老舊、損毀嚴重而未被指定為歷史建築，由於長期荒廢，也遭民代反映易造成治安死角、環境髒亂。市議員陳建名指出，仁德里居民常反映無自己的活動中心，他前年就透過議會臨時會向市府提案，建請市府覓址，如今終迎來曙光，市府允諾，明年度將進行規畫設計、拆除北大路警察宿舍現有建物，並新建新的警察宿舍暨仁德里活動中心。

陳建名指出，新竹市仁德里位於北區，是從日治時代的西門町畫分出來的區域，鄰近城隍廟、新竹州廳（市府）、北門市場等地，位於竹市舊城區，卻因腹地狹小無自己的活動中心，因此有不少民眾向他反映。

陳建名說，他曾在前年2月23日議會臨時會向市府提案，建請市府覓址設置仁德里活動中心，期間他跟里長也不斷地向市府詢問各種可能性，不斷地探尋各種機會，如今終於確定未來仁德里活動中心的地點。

陳建名說，市府上周於北大路警察宿舍辦理會勘，邀集議員們及警察局現地勘查市府財產，準備報廢現存的老舊警察宿舍，過去這裡因為宿舍沒人居住，建物破損，容易造成治安死角、環境髒亂。警方指出，明年度將會著手進行規畫，蓋一棟新宿舍大樓，裡面部分樓層空間可規畫作為仁德里活動中心使用。

新竹市警察局表示，北大路警察宿舍位於現址新竹市北大路239巷8、10、12、14號等共計4棟建築物，佔地面積444平方公尺（約134.31坪），預計將於明年上半年拆除施工，於同年10月前拆除完畢。

警察局指出，北大路警察宿舍暨仁德市民活動中心規畫興建地上7層、地下2層的大樓，預計期程於2027年下半年施工，2029年下半年完工驗收。該大樓2至7樓將做為市警局警察宿舍，將由單身套房與2至3房混合配置（預計27戶），市警局依需求、條件審核後可申請入住。

市府民政處表示，北大路警察宿舍暨仁德市民活動中心建物一樓將提供作為仁德市民活動中心空間，待活動中心完工後，將提供里民集會、開課、社團活動、長者共餐、親子課程等多元使用。不僅提升社區的公共服務量能，也能讓在地居民有更安全、舒適、便利的交流空間，強化社區凝聚力。

新竹市北大路共有4棟警察宿舍，因老舊、損毀嚴重而未被指定為歷史建築，由於長期荒廢，也遭民代反映易造成治安死角、環境髒亂。記者王駿杰／攝影
新竹市北大路共有4棟警察宿舍，因老舊、損毀嚴重而未被指定為歷史建築，由於長期荒廢，也遭民代反映易造成治安死角、環境髒亂。記者王駿杰／攝影

新竹 建物

延伸閱讀

氣溫驟降呼吸道疾病流行風險提高 竹市加開11場社區疫苗接種

新竹公務員負擔飆升成全國最重 人口暴增、員額編制卻原地踏步

竹市水鳥季金城湖登場 迎來黑面琵鷺、白額雁、高蹺鴴

獨／竹市議會新聯線政團恐解散 林慈愛、鄭慶欽宣布退出

相關新聞

竹市北大路警察宿舍荒廢 將拆除建新暨里民活動中心

新竹市北大路共有4棟警察宿舍，於1954年7月完工啟用，後續因為停止配宿， 2021年4月全數收回，因老舊、損毀嚴重而未...

新竹縣市明年設數發處 拉高薪資搶人才

迎接AI人工智慧時代浪潮，新竹縣、新竹市政府將在明年成立「數位發展處」，負責推動數位轉型與科技應用，但民代憂心公部門難比...

人口大增 新竹縣市公務員人少事多

新竹地區因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制仍沿用1998年的人口基準，如今每名公務員平均服...

歷經6度流標 竹北市活動中心泰和館今發包動土

為補足新竹縣竹北市泰和里長期缺乏集會與活動場館的需求，竹北市公所推動新建「竹北市民活動中心泰和館」計畫。受疫情後缺工、缺...

葉氏千人掃墓、水燈遶境普度 桃園3傳統民俗獲市定民俗

桃園市積極保存文化資產，市府文化局今宣布，經民俗暨傳統知識與實踐文化資產審議會決議，認定「葉五美宗族清明掃墓」、「南崁五...

2026左岸竹東櫻花馬拉松 明年3月1日登場

新竹縣竹東鎮為全台最大鎮，竹東頭前溪河濱公園每年春季櫻花盛開，為許多跑者練跑熱門地點，在新竹縣議員楊昌德及新竹縣竹東鎮火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。