新竹縣市明年設數發處 拉高薪資搶人才

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰／新竹報導

迎接AI人工智慧時代浪潮，新竹縣、新竹市政府將在明年成立「數位發展處」，負責推動數位轉型與科技應用，但民代憂心公部門難比擬竹科薪資，科技人才難尋。縣市府人事處都強調會拉高薪資水準，希望能吸引優秀的專業人才投身公部門服務。

新竹縣議員邱靖雅、吳旭智說，全國都在搶數位專業局處長人才，建議採加薪、彈性聘任等方式爭取，避免新處開設後「有處無人」。縣議員徐瑜新建議，約聘制度必須搭配相應薪點，否則最終只是把縣府內現有人力調來調去，喪失成立初衷。

竹縣府人事處長陳美志說，未來數發處將設置處長、副處長及3個科，整體公務體系的職務列等也會相應拉高，縣府也將參考中央的聘任模式，提高薪資彈性以吸引人才，並研究如何突破現有限制，盼可吸引優秀的聘用人才到數發處貢獻。

新竹市政府也將於明年組織改造成立數位發展處，市議員張祖琰說，新竹市因鄰近竹科，公部門薪資與外部競爭力不如竹科，就有理工高考人才未到竹市報到。竹市府人事處回應，市府已參酌業界薪資水準，調整技術工程約用人員及一般約用人員薪資，以提升人才招募吸引力。

不僅，縣市府徵才挑戰大，教育現場同樣面臨數位師資荒挑戰。竹縣議員鄭美琴憂心，新竹縣明年要設立自強高工等技術型高中職，但多數高科技人才都投入科學園區工作，恐找嘸老師？

竹縣府教育局長楊郡慈說，高職教師確實難尋，主因在於業界薪資水準高，教育局近期拜訪大學端，向師培生邀請與合作已有進展，自強高工籌備處也在積極整備師資。

