人口大增 新竹縣市公務員人少事多

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰朱冠諭／連線報導
新竹縣因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制卻仍沿用1998年的人口基準，未隨實際需求調整，造成服務量能長期不足。記者郭政芬／攝影
新竹地區因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制仍沿用1998年的人口基準，如今每名公務員平均服務4、500人，是多數縣市2倍，「做的比別人多，薪水卻一樣」。竹縣府回應，去年向中央建議檢討修訂制度未果，將持續反映。

不只新竹公部門「人少事多」，桃園人口增至235萬人，也有公務員頻繁加班、人力短缺等困境，引起民代關切。桃園市人事處昨指出，最近一次為2022年獲增180名編制員額，分3年運用至今年，市府會評估市政發展、人口成長及財政負擔情形，明年起再向行政院積極請增員額。

新竹縣、市府明年都將組織改造成立數位發展處，也分別將新增高齡長照處、養護工程處等一級局處，但地方反映，新竹人口大幅成長，但編制員額卻從未同步提升，基層普遍面臨業務量沉重，也因人力不足，部分單位流動率升高，惡性循環。

「業務量繁重，也怕疏漏為民服務案件反遭投訴。」1名公務員坦言，平常民眾陳情、議員服務案件忙不完，業務量大，若又牽涉重大責任，像是採購都要特別小心，壓力很大。

竹縣議員吳旭智說，新竹縣公務員配置仍停留在1998年人口標準，當時每位公務員服務365人，如今人口成長至近60萬，公務員平均服務505人，新增局處恐是「挖東牆補西牆」，縣府應優先向中央爭取員額。

竹市議員張祖琰也點出，與竹市同為省轄市的基隆市、嘉義市，公務編制員額都是新竹市的1.6倍，但竹市每名公務員需服務超過400人，是其他城市2倍，行政承載負擔大。

竹縣人事處長陳美志表示，中央1998年以土地面積、人口數及自由財源比例指標，決定地方政府公務員額，這20年來未提升「已達極限」。去年已向內政部反映，希望比照直轄市採「人口數調整機制」，因應人口變動彈性增減員額，惟涉及全國人事架構調整，修法仍需研議。

竹市人事處回應，在尚未獲中央增列正式編制員額之前，市府將針對業務量大且人力確實不足的局處，研議增補約聘僱人力，確保市政工作順利推動。

