歷經6度流標 竹北市活動中心泰和館今發包動土
為補足新竹縣竹北市泰和里長期缺乏集會與活動場館的需求，竹北市公所推動新建「竹北市民活動中心泰和館」計畫。受疫情後缺工、缺料與物價、人力成本全面上漲影響，原規畫4100萬元預算已遠不足以反映市場現況，工程歷經6度流標。市公所多次與專業團隊共同檢討工程項目及預算結構，將經費調整至5520萬元，以符合市場行情，並順利發包成功。
今天竹北市公所特別舉辦動土典禮，象徵泰和館正式邁入施工階段。這是地方期盼的重要時刻，也是泰和里的大事，包含竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝、多位代表里長、理事長與地方仕紳皆到場共襄盛舉，見證這項重要建設的啟動。
鄭朝方表示，泰和里近年人口快速成長，加上鄰近昌益科技園區、東華工業區與台元科技園區，成為許多新移入家庭的選擇。然而，區內始終欠缺1處可供社區活動的集會場所，因此於保泰三路與新工三路交會處的公園用地興建泰和館，並以「打開集會所」為核心概念，即使沒有鑰匙，里民也可以於半開放空間自由使用。
「竹北市民活動中心泰和館」面積1733.25平方公尺，規畫3層樓，每1層約70坪。在設計上，保留基地中央的綠地、步道及休憩空間，泰和館1樓採架高並以底層透空方式增加通風與採光，使半戶外空間得以延伸居民活動動線，讓公園與建築相互融合、共存共榮。外觀以灰色量體融入周遭環境，延伸原有綠意視覺，呈現「在自然中漫遊」的建築意象；同時，以斜線雨幕作為設計語彙，呼應泰和里「國泰民安、風調雨和」的寓意，展現獨特的地方風格。
竹北市公所也同步將現代家庭需求納入整體規畫，包括臨托服務空間、親子互動區、大型多功能活動廳等，以打造一座不限於會議、而是能陪伴居民日常生活的社區中心，預計最快可於2026年底啟用。
