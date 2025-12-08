葉氏千人掃墓、水燈遶境普度 桃園3傳統民俗獲市定民俗

桃園市積極保存文化資產，市府文化局今宣布，經民俗暨傳統知識與實踐文化資產審議會決議，認定「葉五美宗族清明掃墓」、「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」及「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」為市定民俗，並分別指定相關保存團體，為桃園文化資產保護工作再添新頁。

文化局表示，「葉五美宗族清明掃墓」由社團法人桃園市葉春日公派下協進會擔任保存者，該活動每年吸引五大房派下子孫數千人參與，包含海外宗親返鄉共襄盛舉，被認為是目前台灣規模最大的單姓宗族清明祭祖活動。

值得注意的是，協進會近年積極推動性別平等意識，恢復傳統中女性參與的角色，組織婦女會參與會務並呈現於祭典儀式中。祭祖儀式採用傳統三獻吉禮，融合閩南與客家傳統習俗，充分展現北台灣客家族群生命禮俗特色。

「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」則由五福宮統籌辦理，聯合南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄、廟口庄等五大庄共35里共同參與。文化局表示，該民俗延續傳統農村多層級輪值祭祀模式，各輪值組織分工明確，在都市化變遷中仍完整保留傳統儀式。

活動內容包括傳統水陸法會科儀、水燈排遊街遶境與燃放水燈賑濟孤魂等儀式，普度用品準備也沿襲傳統模式。五福宮並與地方人士合作推動相關調查出版工作，讓這項民俗的歷史文化脈絡更清晰。

「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」由建安宮董事會與東勢六保分工合作辦理，整個儀式全程以客語進行，保留客家暖壽、三獻禮、客家八音現場奏樂、演早戲等傳統形式。

文化局表示，該民俗的特殊性在於，開漳聖王原為閩南漳州族群信仰，但此祭典卻在台灣客家人口優勢區域中舉行，成為極少數由客家社群祭祀開漳聖王的祭典，不僅反映東勢建安宮六保祭祀圈內的信仰生活特色，更是南桃園地區極具辨識度的民俗活動。