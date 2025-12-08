快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

竹北市民活動中心泰和館動土 預計2026年底啟用

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣竹北市公所推動新建「竹北市民活動中心泰和館」，過去因缺工等因素影響工程流標6次，歷經檢討項目與調整預算結構順利發包，今天舉行動土典禮，可望在2026年底啟用。

竹北市公所今天舉辦竹北市民活動中心泰和館動土典禮，竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人出席。

鄭朝方致詞表示，泰和里近年人口快速成長，加上鄰近昌益科技園區、東華工業區與台元科技園區，成為許多新移入家庭的選擇，因此於保泰三路與新工三路交會處的公園用地興建泰和館。

他說，泰和館有3層樓，在1樓空間設計採架高並以底層透空方式增加通風與採光，使半戶外空間得以延伸居民活動動線，讓公園與建築相互融合。

鄭朝方指出，公所將融入多元功能，包含臨托服務空間、親子互動區、大型多功能活動廳等，打造能陪伴居民日常生活的社區中心；泰和館工程今天動土，有望於2026年底啟用。

竹北 北市 鄭朝方

延伸閱讀

影／竹北路邊流行「遛帝王蟹」？10隻排隊曬太陽 驚人真相曝光

水利署竹北大樓租金狂漲8成 開發商怒告要續租法官不挺

快關窗！竹北工廠竄猛烈火勢「濃煙沖天」 消防全力搶救中

竹縣長藍營內部競爭升溫！竹北路口成看板戰場 比鄰卡位拜年

相關新聞

苗栗縣18鄉鎮市學生免費午餐明年9月實現 縣府與公所各出一半

苗栗縣政府推動與18鄉鎮市公所各「一人一半」，下學年度營養午餐免費，縣長鍾東錦今天答詢時，只差公館鄉公所尚未徵詢，其餘都...

葉氏千人掃墓、水燈遶境普度 桃園3傳統民俗獲市定民俗

桃園市積極保存文化資產，市府文化局今宣布，經民俗暨傳統知識與實踐文化資產審議會決議，認定「葉五美宗族清明掃墓」、「南崁五...

2026左岸竹東櫻花馬拉松 明年3月1日登場

新竹縣竹東鎮為全台最大鎮，竹東頭前溪河濱公園每年春季櫻花盛開，為許多跑者練跑熱門地點，在新竹縣議員楊昌德及新竹縣竹東鎮火...

桃議員促市府讓滿6歲還沒上小學的幼童 牙能繼續塗氟

桃園市未滿6歲的幼童可以每半年免費（市府全額補助）為牙齒塗氟，議員王珮毓指出，滿6歲尚未讀小學還在幼兒園，家長反映市府應...

新竹縣市明年成立數發處掀徵才戰 民代憂：公部門難拼竹科薪資

面對人工智慧時代的浪潮，新竹縣、新竹市將於明年成立「數位發展處」，負責推動數位轉型與科技應用。不過，從處長到專業人才如何...

擬接手代駛亦捷科際9條苗栗路線 苗栗客運曝4原因1突破

亦捷科際整合公司去年9月代駛新竹客運苗栗路線，傳出今年底將停駛，苗栗客運業者強調有在地情感、縣長鍾東錦期許，及現有場站、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。