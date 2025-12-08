竹北市民活動中心泰和館動土 預計2026年底啟用

新竹縣竹北市公所推動新建「竹北市民活動中心泰和館」，過去因缺工等因素影響工程流標6次，歷經檢討項目與調整預算結構順利發包，今天舉行動土典禮，可望在2026年底啟用。

竹北市公所今天舉辦竹北市民活動中心泰和館動土典禮，竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人出席。

鄭朝方致詞表示，泰和里近年人口快速成長，加上鄰近昌益科技園區、東華工業區與台元科技園區，成為許多新移入家庭的選擇，因此於保泰三路與新工三路交會處的公園用地興建泰和館。

他說，泰和館有3層樓，在1樓空間設計採架高並以底層透空方式增加通風與採光，使半戶外空間得以延伸居民活動動線，讓公園與建築相互融合。

鄭朝方指出，公所將融入多元功能，包含臨托服務空間、親子互動區、大型多功能活動廳等，打造能陪伴居民日常生活的社區中心；泰和館工程今天動土，有望於2026年底啟用。