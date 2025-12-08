2026左岸竹東櫻花馬拉松 明年3月1日登場

新竹縣竹東鎮為全台最大鎮，竹東頭前溪河濱公園每年春季櫻花盛開，為許多跑者練跑熱門地點，在新竹縣議員楊昌德及新竹縣竹東鎮火車站形象商圈發展協會積極推動之下，將於明年3月1日在竹東河濱公園舉辦2026左岸竹東櫻花馬拉松，活動記者會今天在新竹縣政府舉辦，縣長楊文科邀請大眾共同參與，活絡在地觀光、促進產業交流，更認識竹東之美。

跑步為全民愛好運動，楊文科也期盼，跑者藉由路跑更認識竹東河濱公園，每年櫻花盛開十分漂亮，邀請大眾共襄盛舉。記者會邀請日本籍Youtuber日本人跑遍台灣、竹東動就對跑團等人到場，為活動增添風采。

新竹縣竹東鎮火車站形象商圈發展協會理事長楊庭珊表示，2026左岸竹東櫻花馬拉松在許多廠商的共同努力下，報名首月即已完成80%的目標，已有1500人報名，除了報名費便宜、新竹縣民有8折及永續組優惠外，還贈送竹東十大伴手禮之一的阿金姊果醬、i99咖啡的加濕器，許多在地業者認列特色補給站，前一晚免費的選手之夜表演節目、選手市集，鼓勵選手可以提前入住到竹東，感受竹東豐富的城市人文風貌。