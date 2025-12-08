快訊

桃議員促市府讓滿6歲還沒上小學的幼童 牙能繼續塗氟

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
王珮毓要求市府讓滿6歲還沒入小學的兒童，能繼續提供免費塗佛。圖／王珮毓臉書畫面
王珮毓要求市府讓滿6歲還沒入小學的兒童，能繼續提供免費塗佛。圖／王珮毓臉書畫面

桃園市未滿6歲的幼童可以每半年免費（市府全額補助）為牙齒塗氟，議員王珮毓指出，滿6歲尚未讀小學還在幼兒園，家長反映市府應該繼續提供這樣的服務，尤其是低收戶，非低收甚至自費也可以，不該有空窗期。

王珮毓強調，家長們都非常關心學齡前兒童牙齒塗氟，日前在議會質詢時，就指出桃園市滿6個月大未滿6歲的幼童長牙齒以後，每半年可以免費塗氟做好口腔保健，不過有些像9月1日以出生的幼兒，滿6歲時可能還在讀幼兒園，但已經沒有免費塗氟資格。

王珮毓接到家長反映，牙醫師到幼兒園幫幼兒塗氟，但是滿6歲的孩子不能塗，家長希望市府繼續提供這樣的服務，即使自費也可以，不然還要跑一趟牙科診所。另外，中、低收家庭的孩子也有這種情形，衛生局應該列入考量，至少中低收家庭免費，同時研議延長服務時限，讓滿6歲還沒入小學的幼童，也可以享有1次免費塗氟的機會，不要有空窗期，錯失口腔保健的機會。

衛生局表示，如果是中低收入戶會提免費塗氟，非中低收的家長如果願竟自費，會和牙醫師公會協調，安排醫師到幼兒園時，也能一併提供自費的服務；至於是否要延長，讓滿6歲還沒入小學的小朋友也能免費塗氟，需要再評估。

按衛生局現行規定，幼童長出第1顆牙，可以每半年免費塗氟一次，需要攜帶健保卡和兒童健康手冊，到各區衛生所或特約牙醫診所，確認與上次塗氟間隔半年以上。

衛生局 幼兒園 醫師

