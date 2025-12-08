苗栗縣18鄉鎮市學生免費午餐明年9月實現 縣府與公所各出一半

苗栗縣政府推動與18鄉鎮市公所各「一人一半」，下學年度營養午餐免費，縣長鍾東錦今天答詢時，只差公館鄉公所尚未徵詢，其餘都沒有問題，公館鄉長何在鑫受訪時表達「完全同意」，屆時也會全免。

苗栗縣目前有11鄉鎮學生營養午餐免費，鍾東錦推動明年9月下學年度起，餐費提高到60元，縣府、鄉鎮市公所各分攤一半，希望18鄉鎮市都可以免費，創全國之舉，他認為，若此模式能成功建立，對於苗栗縣孩童的營養午餐將會有很大的幫助。

「完全同意」！何在鑫受訪時強調，全鄉約2000名學生，公所明年編列1080萬元，營養午餐每餐補助25元，114學年度就會實施，115學年度公所只要再追加預算，每餐多5元，加上縣府共同分擔，學生營養午餐就可以免費。

鍾東錦表示，縣府、公所各分擔一半，目標希望明年9月全縣免費營養午餐，他比較擔心是人口多的頭份市、竹南鎮，他要特別感頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興，及竹南鎮民代表會主席何秀綿支持，尤其何秀綿強力要求公所配合縣府的政策。

他說，縣府的財政比較困難，不得已與公所一人一半分攤，模式算是全國創舉，對於孩童的營養午餐將會有很大的幫助，他拜託鄉鎮市長財務許可上盡量配合，只要新的財政收支劃分法實施，縣府的收入增加，縣府就會收回，自行辦理全額負擔。