新竹縣市明年成立數發處掀徵才戰 民代憂：公部門難拼竹科薪資

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰／新竹即時報導
面對人工智慧時代的浪潮，新竹縣、新竹市將於明年成立「數位發展處」，負責推動數位轉型與科技應用。圖／本報資料照片
面對人工智慧時代的浪潮，新竹縣、新竹市將於明年成立「數位發展處」，負責推動數位轉型與科技應用。不過，從處長到專業人才如何尋覓成關注焦點。不少民代憂科技人才難尋，公部門難拼竹科薪資，建議採加薪、彈性聘任等方式，吸引具專業能力的年輕世代投入公部門，避免新處開設後「有處無人」。

竹縣議員邱靖雅、吳旭智都指出，全國都在搶數位專業局處長人才，地方政府如何吸引到適任人選？議員徐瑜新也說，若要吸引專業人才，約聘制度必須搭配相應薪點，否則即使新增職缺，也難找到具數位能力的人才，最終只是把縣府內現有人力調來調去，喪失成立初衷。

竹縣人事處長陳美志表示，未來數發處將設置處長、副處長及3個科，整體公務體系的職務列等也會相應拉高，希望藉由提升行政職等，增加對科技與數位人才的吸引力。新竹縣府將參考中央的聘任模式，提高薪資彈性以吸引人才，籌備小組將研究如何突破現有限制，盼可吸引優秀的聘用人才到數發處貢獻。

竹市議員張祖琰指出，數位專業人才難招聘，近期有聽聞有理工高考人員考上，但卻沒有前來竹市報到。新竹市因鄰近竹科，薪資與外部競爭力不如竹科，連理化老師也缺，凸顯人才吸引將遇到困難。新竹市政府人事處回應，市府已參酌業界薪資水準，調整技術工程約用人員及一般約用人員薪資，以提升人才招募的吸引力。

除了新竹縣市政府將成立數發處外，竹縣教育端同樣面臨數位師資荒挑戰。竹縣議員鄭美琴指出，新竹為高科技產業重鎮，明年要設立自強高工等技術型高中職，但面臨師資招募挑戰。高中職需要具備專業資格的教師，但現今多數高科技人才都投入科學園區工作，薪資也相對優渥，她憂心會無法聘到專業老師。

縣府教育局長楊郡慈回應，高職教師確實難尋，主要原因在於業界薪資水準高。教育局近期拜訪大學端，向師培生邀請與合作，10月起已有師培生與科技公司共同參與師資培育計畫，課程內容與產業緊密結合。此外，籌備處也接獲不少教師表達對自強高工任教的興趣，目前正進行師資整備與規畫，以確保學校成立後能順利運作。

新竹縣、新竹市將於明年成立「數位發展處」，從處長到專業人才如何尋覓成關注焦點。記者郭政芬／攝影
新竹 薪資 議員 吸引力 科學園區 職缺

