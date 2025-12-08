擬接手代駛亦捷科際9條苗栗路線 苗栗客運曝4原因1突破

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗客運有現有的站場、車輛，如果接手行駛亦捷科際整合公司苗栗縣9條路線，可以減少成本。記者范榮達／攝影
苗栗客運有現有的站場、車輛，如果接手行駛亦捷科際整合公司苗栗縣9條路線，可以減少成本。記者范榮達／攝影

亦捷科際整合公司去年9月代駛新竹客運苗栗路線，傳出今年底將停駛，苗栗客運業者強調有在地情感、縣長鍾東錦期許，及現有場站、車輛4原因，但駕駛人力缺口亟待補足，希望明年元旦接手代駛苗栗9條公車路線

新竹監理所表示，監理所還在協調中，定案後會發布新聞，告知社會大眾。另，記者今天留電話給亦捷科際，至目前沒有回應，無法得知亦捷科際說法。

新竹客運去年9月16日退出苗栗縣12條公車路線，由亦捷科際接手，但駕駛人力、薪資等問題，行駛期間幾度發生混亂，今年10月間甚至發生多條路線同時停駛風波，最近傳出年底停駛，苗栗客運擬接手代駛。

苗栗客運指出，苗栗客運在地上百年歷史，有深厚的在地感情，且善盡企業責任，鍾縣長也一再期許，大眾運輸不能中斷，此外，現有的場站、車輛，可以降低成本，否則長期處於虧損狀況，難以永續經營。

不過，駕駛人力不足會是順利接手代駛的最大問題，苗栗客運目前公路客運行駛苗栗縣21條路線，1條台灣好行、1條新竹，及1條台中路線，現有82名駕駛，如果代駛亦捷科際9條路線，至少要100名駕駛員，苗栗客運努力招募中，希望無縫接軌。

苗栗縣政府交通工務處表達「樂觀其成」，交工處指出，苗栗客運是在地企業，如果接手接地氣，溝通管道順暢，目前交工處650萬元辦理市區公車路線規畫案，審查期中報告中，預計明年3、4月期末報告，全面盤點全縣公車路線，評估客源及需求，規畫市區公車營運。

公車路線 人力 苗栗縣 鍾東錦

