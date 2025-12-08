樹林頭公園打造2.3公頃寵物公園卻停工？竹市府：加設監視設備

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府規畫於樹林頭公園打造約2.3公頃的北區寵物公園。卻有民眾發現，原本施工中的樹林頭寵物公園因不明原因停工，不知原因為何？圖／報系資料照
越來越多人飼養毛小孩新竹市不少飼主反映，目前僅東區左岸頭前溪橋下與興學公園2處設有寵物專區，也盼北區增設。市府規畫於樹林頭公園打造約2.3公頃的北區寵物公園。卻有民眾發現，原本施工中的樹林頭寵物公園因不明原因停工，不知原因為何？新竹市動保所指出，因應議員建議加設監視設備等以保障使用狗狗公園民眾及動物安全，因此11月份時以標餘款辦理變更設計並暫時停工。

左岸頭前溪橋下的「新竹左岸狗狗公園」是竹市首座寵物示範公園，1.16公頃場地設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等；第2處寵物專區同樣在東區，是地處市區的興學公園，裡頭開闢寵物區域，設有雙層防護門、狗狗喝水區、民眾休憩座椅、狗狗便垃圾桶及夜間照明等。

動保所表示，為迎合民眾需求，北區寵物公園預定地落腳樹林頭公園，規畫大、小型犬分區設置狗狗運動區，並設置狗狗運動跳板、飲水設施、遮陽棚、休憩座椅等，提供狗狗戶外運動空間，以促進動物身心健康，目前工程進度已達90%，預計今年底可完工。

針對有議員提出在樹林頭寵物公園設置遮蔭空間與實體廁所的建議，動保所說明，目前寵物公園整體工程變更設計已完成議價，並將盡速復工施作，後續辦理工程驗收作業。有關增設遮蔭空間建議，將觀察及蒐集實際使用者回饋後研議辦理。

市府在樹林頭公園設置北區寵物公園，包含市議員劉康彥、林彥甫、黃美慧等人都樂觀其成，不過，由於樹林頭公園沒有廁所，他們建議市府一併增設廁所，最好可以設計成方便帶寵物進入的環境，由於當地還有親子公園，也提醒市府強化安全措施、監視設備等，讓家長們放心。

劉康彥說，民眾原本期待能擴大遮蔭空間目前仍暫時無法一次到位；至於須請領建使照的實體廁所，基於地主國防部未來有可能收回土地，市府目前也暫無打算興建。

