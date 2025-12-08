快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

氣溫驟降呼吸道疾病流行風險提高 竹市加開11場社區疫苗接種

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市衛生局今指出，12月於竹市三個行政區均加開11場社區接種場次，以利民眾就近接種。民眾除了前往轄內三區衛生所及73家合約院所接種流感與新冠疫苗外，亦可就近至社區接種站完成疫苗接種。圖／新竹市府提供
新竹市衛生局今指出，12月於竹市三個行政區均加開11場社區接種場次，以利民眾就近接種。民眾除了前往轄內三區衛生所及73家合約院所接種流感與新冠疫苗外，亦可就近至社區接種站完成疫苗接種。圖／新竹市府提供

近期氣溫驟降，呼吸道疾病流行風險提高。為守護民眾健康並提供接種便利性，新竹市衛生局今指出，12月於竹市三個行政區均加開11場社區接種場次，以利民眾就近接種。民眾除了前往轄內三區衛生所及73家合約院所接種流感與新冠疫苗外，亦可就近至社區接種站完成疫苗接種，守護自己與家人健康。

代理市長邱臣遠表示，近期天氣變化劇烈，加上歲末聖誕、跨年與尾牙等活動頻繁，人流接觸增加，呼吸道疾病傳播風險同步上升。預防流感等呼吸道疾病最有效的方法，就是接種疫苗，呼籲符合公費接種資格的民眾，尤其是65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群應把握時機接種。此外，針對65歲以上長者也應接種肺炎鏈球菌疫苗，降低重症與死亡風險。依循「左流右新、肺鏈＋1」口號完成接種，獲得更完整免疫保護。

邱臣遠說明，為讓長者及幼兒等高風險族群可更便利接種疫苗，衛生局持續與醫療院所合作，於三區衛生所及73家合約院所提供接種服務。同時亦於12月加開11場社區接種場次，方便市民就近施打。

衛生局表示，疾病管制署統計資料顯示，今年流感季已累計325例重症病例及45例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中94%未接種本季流感疫苗。而新冠肺炎自今年10月起，累計36例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中97%未接種本季新冠疫苗。

衛生局表示，截至今年12月7日止，公費流感疫苗接種數約12萬2000餘人，新冠疫苗接種數約2萬3000餘人。因應病毒每年都可能變異，市府建議民眾每年定期接種流感及新冠疫苗，特別是65歲以上長者與學齡前幼兒等高風險族群應儘速完成接種，以降低感染及重症風險。

新冠疫苗 衛生局 流感疫苗

延伸閱讀

澎湖社區再造成果展 25社區秀活力

竹市水鳥季金城湖登場 迎來黑面琵鷺、白額雁、高蹺鴴

聖石金業捐200萬警車卻涉吸金 竹市警局受贈成另類受害人

2025縣市幸福大調查／竹市 打造安居科技城

相關新聞

苗栗縣18鄉鎮市學生免費午餐明年9月實現 縣府與公所各出一半

苗栗縣政府推動與18鄉鎮市公所各「一人一半」，下學年度營養午餐免費，縣長鍾東錦今天答詢時，只差公館鄉公所尚未徵詢，其餘都...

新竹縣市明年成立數發處掀徵才戰 民代憂：公部門難拼竹科薪資

面對人工智慧時代的浪潮，新竹縣、新竹市將於明年成立「數位發展處」，負責推動數位轉型與科技應用。不過，從處長到專業人才如何...

新竹公務員負擔飆升成全國最重 人口暴增、員額編制卻原地踏步

新竹因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制卻仍沿用民國87年的人口基準，未隨實際需求調整，造成...

擬接手代駛亦捷科際9條苗栗路線 苗栗客運曝4原因1突破

亦捷科際整合公司去年9月代駛新竹客運苗栗路線，傳出今年底將停駛，苗栗客運業者強調有在地情感、縣長鍾東錦期許，及現有場站、...

樹林頭公園打造2.3公頃寵物公園卻停工？竹市府：加設監視設備

越來越多人飼養毛小孩，新竹市不少飼主反映，目前僅東區左岸頭前溪橋下與興學公園2處設有寵物專區，也盼北區增設。市府規畫於樹...

氣溫驟降呼吸道疾病流行風險提高 竹市加開11場社區疫苗接種

近期氣溫驟降，呼吸道疾病流行風險提高。為守護民眾健康並提供接種便利性，新竹市衛生局今指出，12月於竹市三個行政區均加開1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。