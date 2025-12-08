氣溫驟降呼吸道疾病流行風險提高 竹市加開11場社區疫苗接種

近期氣溫驟降，呼吸道疾病流行風險提高。為守護民眾健康並提供接種便利性，新竹市衛生局今指出，12月於竹市三個行政區均加開11場社區接種場次，以利民眾就近接種。民眾除了前往轄內三區衛生所及73家合約院所接種流感與新冠疫苗外，亦可就近至社區接種站完成疫苗接種，守護自己與家人健康。

代理市長邱臣遠表示，近期天氣變化劇烈，加上歲末聖誕、跨年與尾牙等活動頻繁，人流接觸增加，呼吸道疾病傳播風險同步上升。預防流感等呼吸道疾病最有效的方法，就是接種疫苗，呼籲符合公費接種資格的民眾，尤其是65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群應把握時機接種。此外，針對65歲以上長者也應接種肺炎鏈球菌疫苗，降低重症與死亡風險。依循「左流右新、肺鏈＋1」口號完成接種，獲得更完整免疫保護。

邱臣遠說明，為讓長者及幼兒等高風險族群可更便利接種疫苗，衛生局持續與醫療院所合作，於三區衛生所及73家合約院所提供接種服務。同時亦於12月加開11場社區接種場次，方便市民就近施打。

衛生局表示，疾病管制署統計資料顯示，今年流感季已累計325例重症病例及45例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中94%未接種本季流感疫苗。而新冠肺炎自今年10月起，累計36例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中97%未接種本季新冠疫苗。

衛生局表示，截至今年12月7日止，公費流感疫苗接種數約12萬2000餘人，新冠疫苗接種數約2萬3000餘人。因應病毒每年都可能變異，市府建議民眾每年定期接種流感及新冠疫苗，特別是65歲以上長者與學齡前幼兒等高風險族群應儘速完成接種，以降低感染及重症風險。