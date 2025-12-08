快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰／新竹即時報導
新竹因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制卻仍沿用民國87年的人口基準，未隨實際需求調整，造成服務量能長期不足。圖為竹北市。記者郭政芬／攝影
新竹因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制卻仍沿用民國87年的人口基準，未隨實際需求調整，造成服務量能長期不足。圖為竹北市。記者郭政芬／攝影

新竹因科學園區蓬勃發展，人口在25年間成長近三分之一，但公務人力編制卻仍沿用民國87年的人口基準，未隨實際需求調整，造成服務量能長期不足。地方反映，員額未增反減，使每名公務員平均須服務逾500人，明顯高於多數縣市約200多人的負擔，形成嚴重落差。基層公務員無奈，薪資相當卻需承擔更龐大業務，「做的比別人多，薪水卻一樣」。

新竹縣市明年即將成立數位發展處，竹縣再增高齡長照處，但公務員額卻無法增加，特別是竹縣這20年來人口大幅成長約 40%，但編制卻從未同步提升，基層面臨業務量沉重，也因人力不足，部分單位流動率升高，惡性循環。

竹縣議員吳旭智指出新竹縣新增科室卻無法增加員額，恐成「挖東牆補西牆」。新竹縣公務員配置仍停留在民國87年人口標準，當時每位公務員服務365人，如今人口成長至近60萬，平均每位公務員要服務505人，遠高於其他縣市。縣府應優先向中央爭取員額。

新竹市也面臨相同難題，竹市議員張祖琰說，與竹市同樣規模的基隆市、嘉義市，公務編制員額約為新竹市的1.6倍，竹市每名公務員需服務超過400人，而其他城市僅需服務200多人。她憂心，即便設立數位處，也需要足夠的行政公務人員，但現行編制無法增加，造成行政承載力受限。

竹縣人事處長陳美志回應，新竹縣編制員額相較其他縣市少，主要是以民國87年，以土地面積、人口數及自由財源比例這3項指標，一次性決定地方政府人力規模，但竹縣這20年來人口成長成長約 40%，但公務員額卻從未同步提升，竹縣甚至公務員額已達極限。

為此，新竹縣府已於去年8月向內政部反映，希望中央盡速檢討制度修法，希望能比照直轄市採「人口數調整機制」，能因人口變動彈性增減員額，對人口成長快速的新竹縣最具實質助益。但惟因涉及全國人事架構調整，修法仍需研議。

新竹市政府人事處回應，在尚未獲中央增列正式編制員額之前，市府將針對業務量大且人力確實不足的局處，研議增補約聘僱（用）人力，以確保各項市政工作順利推動。

新竹公務員負擔飆升成全國最重 人口暴增、員額編制卻原地踏步

