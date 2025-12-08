快訊

593542822 1315549237283100 782168850249775300 n
非家戶隨袋徵收實施對象包含由清潔隊收運垃圾的機關、學校、公有市場，一般家戶不會受影響。圖：翻攝自桃園事FB

桃園市政府本(12)月1日起試辦非家戶隨袋徵收，明(2026)年元旦起將正式實施，實施對象包含由清潔隊收運垃圾的機關、學校、公有市場，一般家戶不會受影響。

595501471 1315549240616433 6432945349133483217 n
垃圾袋的費用等於清除處理費，不是額外花費，而是費用計算方式的改變。圖：翻攝自桃園事FB

市府說明，桃園市面臨三大挑戰，包含垃圾量偏高，每人每日約0.6公斤，高於雙北；垃圾妥善處理率偏低，約92.98%；廚餘、回收物流通混雜，增加焚化爐負擔。為了減少可回收物錯置、提升資源回收效率，市府針對機關、學校、公有市場實施「專用垃圾袋隨袋徵收」政策，從源頭減量，讓垃圾處理更環保，也能避免未來必須增加焚化爐或提高外運的成本。

593535035 1315549263949764 9039016152460803258 n
垃圾袋費用均由學校負擔，學生權益不會受到影響。圖：翻攝自桃園事FB

市府指出，垃圾袋的費用等於清除處理費，不是額外花費，而是費用計算方式的改變，需使用專用垃圾袋的對象，水費中的垃圾處理費將會取消。以1500人規模的學校為例，原本水費中每度3.7元的垃圾處理費，約要4500元；改用專用垃圾袋後，只要3720元；若垃圾減量20%，費用更是降低到僅2976元。

591928292 1315549273949763 1939063523195883393 n
校園落葉可用透明袋或容器收集，由清潔隊照常處理。圖：翻攝自桃園事FB

市府提醒，校園推行專用垃圾袋，不會要求學生自備垃圾袋、把垃圾帶回家、禁止在學校吃早餐或飲食。垃圾袋費用均由學校負擔，學生權益不會受到影響。此外，校園落葉、資源回收物、廚餘等，不須使用專用垃圾袋，可用透明袋或容器收集，由清潔隊照常處理。

市府提及，桃市專用垃圾袋價格、尺寸、厚度、品質與雙北相同。專用垃圾袋廠商遴選是依《政府採購法》公開招標，程序透明無圖利空間。根據統計，推行隨袋徵收後，台北垃圾量成功減少65%、新北減少22%，桃園預估也能達到20%減量。每一份減量，都是城市往前的力量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園試辦非家戶隨袋徵收 校園落葉免裝專用垃圾袋

