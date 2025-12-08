義消漸被取代？ 消防局：走向專業分工

桃園市捕蜂捉蛇業務預計明年完全委外，部分義消感嘆功能逐漸被取代，存在感愈來愈薄弱，甚至對未來感到迷茫，開始思考去留問題；消防局長龔永信表示，義消仍是消防工作不可或缺的力量，只是隨著時代演進，分工更加細緻與專業。

資深義消表示，早期消防人力不足，有賴義消幫忙，在通訊設備不發達的年代，消防車趕赴現場前還會繞行街道載義消。幫忙救人是一件很光榮的事，大家都義無反顧跳上車，但現在除了不能進火場，替民眾捕蜂捉蛇除害機會也沒了，似乎只剩防火宣導而已。

龔永信說，火場救援行動需要非常專業的知識與裝備臨場應變，基於安全考量，取消義消進火場，而捕蜂捉蛇回歸農業局負責。雖然義消任務與以往不同，但仍是救災現場不可或缺的力量，除了送水、更換氧氣瓶等後勤補給，協助勘災也是重要工作，南門市場大火，無人機義消就發揮很大功能。

龔永信說，隨著時代演變，義消分工比以往更加細緻，也走向專業化，無人機義消協助勘災，能抵達人力無法抵達的現場，山（水）域義消各有專長及設備協助山搜救溺，救護義消幫忙CPR也挽救了不少人命。此外，桃園近幾年也推企業義消，旨在培養企業員工專業防救災知識，藉其對公司環境的熟悉及了解，強化公司防災與應變能力。