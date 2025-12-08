聽新聞
0:00 / 0:00

義消漸被取代？ 消防局：走向專業分工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園消防局成立無人機義消分隊，除了協助山區水域搜救任務，也常在大小火場勘災建功。圖／桃園市消防局提供
桃園消防局成立無人機義消分隊，除了協助山區水域搜救任務，也常在大小火場勘災建功。圖／桃園市消防局提供

桃園市捕蜂捉蛇業務預計明年完全委外，部分義消感嘆功能逐漸被取代，存在感愈來愈薄弱，甚至對未來感到迷茫，開始思考去留問題；消防局長龔永信表示，義消仍是消防工作不可或缺的力量，只是隨著時代演進，分工更加細緻與專業。

資深義消表示，早期消防人力不足，有賴義消幫忙，在通訊設備不發達的年代，消防車趕赴現場前還會繞行街道載義消。幫忙救人是一件很光榮的事，大家都義無反顧跳上車，但現在除了不能進火場，替民眾捕蜂捉蛇除害機會也沒了，似乎只剩防火宣導而已。

龔永信說，火場救援行動需要非常專業的知識與裝備臨場應變，基於安全考量，取消義消進火場，而捕蜂捉蛇回歸農業局負責。雖然義消任務與以往不同，但仍是救災現場不可或缺的力量，除了送水、更換氧氣瓶等後勤補給，協助勘災也是重要工作，南門市場大火，無人機義消就發揮很大功能。

龔永信說，隨著時代演變，義消分工比以往更加細緻，也走向專業化，無人機義消協助勘災，能抵達人力無法抵達的現場，山（水）域義消各有專長及設備協助山搜救溺，救護義消幫忙CPR也挽救了不少人命。此外，桃園近幾年也推企業義消，旨在培養企業員工專業防救災知識，藉其對公司環境的熟悉及了解，強化公司防災與應變能力。

延伸閱讀

三峽化學工廠驚傳火災！疑化學品燃燒逸散 消防局急籲民眾戴口罩

影／新北八里鐵皮木材工廠大火 消防局出動159人搶救

影／台中2026消防月曆今發布 亮眼女獸醫當封面人物吸睛

未出勤救火卻詐領450元救災費 新北7義消還被爆分隊內喝酒賭博

相關新聞

義消漸被取代？ 消防局：走向專業分工

桃園市捕蜂捉蛇業務預計明年完全委外，部分義消感嘆功能逐漸被取代，存在感愈來愈薄弱，甚至對未來感到迷茫，開始思考去留問題；...

桃園捕蜂捉蛇明年委外 通報要打1999

桃園農業局范姓捕蜂捉蛇隊員去年出勤遭蜂螫身亡，因其同時具義消身分，曾掀「因公撫卹」爭議，市府檢討決議委由民間專業單位處理...

全球僅16名！桃園青農為國爭光 奪日本米食評鑑大賽金賞

桃園青農陳士賢精心培育「桃園3號」，今在日本「米・食味分析鑑定國際大賽」拿到全球僅16名的最高榮譽金賞獎，也是我國唯一獲此殊榮的代表...

為中豐交流道通車鋪路 興南路口提前調整車道改道通行

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道獲核定，於2023年2月1日開工，目前已進入通車前最後...

退役中校靠酥皮蛋餅翻轉人生 桃市青年局補助最高12萬

為鼓勵桃園市技職青年創出自己的職涯道路，桃園市青年事務局祭出2025桃園市微型創業獎勵計畫，針對藝術工藝、技術工藝、餐飲...

個資外洩恐成詐團肥羊 新竹市住址隱匿申請暴增2.28倍

詐騙集團掌握個資更容易鎖定特定族群行騙，使民眾開始重視個資隱私。新竹市地政處指出，住址隱匿制度自2015年開辦以來，申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。