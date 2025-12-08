桃園捕蜂捉蛇明年委外 通報要打1999

桃園農業局范姓捕蜂捉蛇隊員去年出勤遭蜂螫身亡，因其同時具義消身分，曾掀「因公撫卹」爭議，市府檢討決議委由民間專業單位處理，近日以2500萬元決標，明年1月完成業務移轉；民代樂見其成，希望現有強心針、防護衣裝備不要浪費。

台中捕蜂捉蛇工作自2019年逐步委外，2022年起完全由民間廠商處理，目前1年受理約1萬件，通報方式為1999市政專線受理，消防局協助登錄並轉知廠商處理。為防疏漏，農業局每月勾稽廠商出勤次數是否與消防局登錄相符。

桃園市捕蜂捉蛇大隊1名具義消身分的范姓隊員，去年11月摘除民宅虎頭蜂窩時被螫傷，因過敏休克，送醫搶救不治，而范員家屬爭取義消「因公殉職」撫卹被中央駁回，事件引發關注；為此，農業局近日以2500萬元覓得專業公司承攬捕蜂捉蛇業務，因明年預算尚在議會審查，目前保留決標，預計明年1月上路。

農業局表示，捕蜂捉蛇大隊目前服務時間為上午8時到晚上10時，其他時間由消防局處理，未來24小時都由委外廠商負責，通報只保留1999市民熱線，不再占用消防分隊空間與119通報系統；在案件處理時效方面，農業局也約束業者捕蜂工作須於24小時內完成，捉蛇任務更要在2小時內到場。

消防局說，119專線一年約有40萬通報案電話，捕蜂捉蛇約占1.5萬通，此業務完全委外並由1999市民熱線接手聯繫工作，有助提升消防救災救護工作品質，市民安全更有保障。

議員劉熒隆說，義消協助農業局捕蜂捉蛇已傳多起意外，考量安全問題，樂見業務委外，但農業局今年採購的強心針、防護衣盼妥善運用；農業局回應，相關裝備會視市府各單位需求移交。