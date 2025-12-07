快訊

全球僅16名！桃園青農為國爭光 奪日本米食評鑑大賽金賞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園青農陳士賢（中）精心培育稻米「桃園3號」，今獲日本米食評鑑大賽金賞，桃園農業局長陳冠義（右）、日本主辦代表開心振臂歡呼。圖／桃園市農業局提供
桃園青農陳士賢（中）精心培育稻米「桃園3號」，今獲日本米食評鑑大賽金賞，桃園農業局長陳冠義（右）、日本主辦代表開心振臂歡呼。圖／桃園市農業局提供

桃園青農陳士賢精心培育「桃園3號」，今在日本「米・食味分析鑑定國際大賽」拿到全球僅16名的最高榮譽金賞獎，也是我國唯一獲此殊榮的代表；消息傳回，桃園農民為之振奮，農業局也打鐵趁熱，率眾農友加強行銷，初步談妥價值6千萬日幣的稻米訂單。

桃園市長張善政表示，日本米・食味分析鑑定國際大賽今年有5千多件產品報名，陳士賢是桃園唯一獲得特別優秀賞並取得角逐金賞獎資格選手，他花了一整年的時間精算土壤肥力、水分和病蟲害，後製嚴謹控管篩選、乾燥及儲存流程，努力把品質維持在最完美狀態，獲獎實屬不易，而成績也是努力、專業的最佳證明。

陳士賢入圍金賞獎在地方已是美談，不僅產業關注，議員徐其萬更要求市府重視，而市府也為此組加油團赴日聲援，並把握機會宣傳桃園稻米、茶葉和蜂蜜等農特產品。

農業局長陳冠義說明，桃園這次除了比賽大放異彩，農特產品也備受各界關注，許多糧商洽談簽署合作意向書，初步談妥出口12只貨櫃、約6000萬日幣訂單，金賞獎公布後，洽談糧商更多了，將持續行銷推廣。

桃園青農陳士賢（中）精心培育稻米「桃園3號」，今獲日本米食評鑑大賽金賞。圖／桃園市農業局提供
桃園青農陳士賢（中）精心培育稻米「桃園3號」，今獲日本米食評鑑大賽金賞。圖／桃園市農業局提供
桃園青農陳士賢（中）精心培育稻米「桃園3號」，今獲日本米食評鑑大賽金賞。圖／桃園市農業局提供
桃園青農陳士賢（中）精心培育稻米「桃園3號」，今獲日本米食評鑑大賽金賞。圖／桃園市農業局提供

