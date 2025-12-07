桃園市青農赴日參賽 以「桃園3號」奪稻米金賞獎

快訊

中央社／ 桃園7日電

2025日本「第27屆米．食味分析鑑定國際大賽」今天在茨城縣筑波未來市舉行頒獎典禮，桃園市大園區青農陳士賢憑著「桃園3號」，從5070件作品中脫穎而出，拿下最高榮譽金賞獎。

桃園市政府農業局下午發布新聞稿，局長陳冠義表示，大園區青農陳士賢憑著「桃園3號」，從5070件作品中脫穎而出，不但是台灣僅有2名獲得特別優秀賞獎的選手，更晉級金賞決選為台灣奪下最高獎項，以優異的食味值、整粒值和味度值展現桃園優質米的整體實力為國爭光。

陳冠義說，金賞獎公布後，多家日本糧商主動洽談，指日本因天候與政策調整使部分地區稻米供應吃緊，桃園米品質穩定，風味也非常有競爭力，是日本市場很期待的產品，許多糧商更洽談簽署合作意向書MOU，初步談妥出口12貨櫃桃園稻米，價值約6000萬日圓（約新台幣1157萬元）訂單，同時相約近期到訪桃園。

陳冠義指出，除了在比賽大放異彩，桃園市也拜訪姊妹市筑波未來市，在評鑑大會現場也與茨城縣知事及多名日本國會議員交流，另外也在會場設置「桃園好農 TAOYUAN」攤位，展出包括大園大賀米、新屋新香米、中壢芭寶米、觀音荷田香米、桃映紅茶、東方美人茶、觀音米香、桃園蜂蜜等多項農特產品。

桃園市長張善政接獲消息後表示，市府今年共輔導12名農民、13件作品參賽，陳士賢能勝出，除依靠扎實的田間管理，包括肥料精算、水分控制、病蟲害防治、成熟期判斷等，更以低溫乾燥、精密色選與妥善儲藏後製，把品質維持在最完美狀態，這份成績是努力、專業的最佳證明。

