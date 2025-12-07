快訊

小S錄音爆「姊夫具俊曄探班」烏龍 賈永婕還原真相

民眾快戴口罩！三峽化學工廠驚傳火警...疑化學品燃燒溢散

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

中央挹注經費設立 苗栗苑裡日照中心揭牌啟用

中央社／ 苗栗縣7日電

衛生福利部次長呂建德今天出席苗栗縣苑裡鎮「灣麗日間照顧中心」揭牌典禮說，該中心是運用前瞻基礎建設補助所設立，政府重視長照3.0，盼中央資源挹注能使長輩獲得完善照顧。

「灣麗日間照顧中心」為苗栗苑裡第4家日照中心，今天舉辦揭牌啟用典禮，呂建德及苗栗縣長鍾東錦、李綜合醫療體系董事長李順安等多名地方人士出席見證。

呂建德致詞說，為因應長照2.0轉型3.0的關鍵時刻，總統賴清德相當重視，中央已將明年長照總預算從今年的新台幣827億元，大幅提升至1104億元。

呂建德指出，灣麗日照中心是由衛福部運用前瞻基礎建設補助700多萬元所設立，由苗栗縣府長照中心結合李綜合醫療體系開辦業務，提供地方長輩更可近、更安心的長照服務。

鍾東錦表示，苗栗縣正邁入超高齡社會，日照服務的推動極為重要，縣府正覓地遷建苑裡衛生所，未來也將規劃空間，把衛生所綜合運用於托嬰和社會福利業務。

李順安則指出，灣麗日照中心設於西平里社區活動中心2樓，今年4月開始試營運，目前已招收近20名學員，中心內部的設備均是赴日本觀摩後採購，並針對長輩設計活絡筋骨、手腦並用等課程。

長照 衛生所

延伸閱讀

影／女兒越洋來信送暖 鍾東錦疾呼國民黨當務之急「要找回年輕人」

苗縣學生免費營養午餐 鍾東錦允納入校長、班導師

苗栗議員陳品安獲民進黨徵召參選下屆縣長 質詢鍾東錦不見「火藥味」

內政部核准處分 鍾東錦：高鐵產專區土地拚標售

相關新聞

個資外洩恐成詐團肥羊 新竹市住址隱匿申請暴增2.28倍

詐騙集團掌握個資更容易鎖定特定族群行騙，使民眾開始重視個資隱私。新竹市地政處指出，住址隱匿制度自2015年開辦以來，申請...

為中豐交流道通車鋪路 興南路口提前調整車道改道通行

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道獲核定，於2023年2月1日開工，目前已進入通車前最後...

退役中校靠酥皮蛋餅翻轉人生 桃市青年局補助最高12萬

為鼓勵桃園市技職青年創出自己的職涯道路，桃園市青年事務局祭出2025桃園市微型創業獎勵計畫，針對藝術工藝、技術工藝、餐飲...

苗縣府確認了 改善後頭份市中華路南向接自強路不用打右轉方向燈

苗栗縣頭份市中華路南向接自強路口爆發「Y」字路口是否打右轉方向燈疑義，縣府根據交通部函釋，將來標誌標線改善後，中華路接自...

不要再亂丟垃圾包了 苗栗市公所民族路監視器才裝好就逮1人

苗栗市公所12月4日在民族路垃圾包堆頭設置「行動小眼睛」移動式監視器，5日一早就錄下一名婦人騎機車來亂丟，將循線依廢棄物...

桃園隨袋徵收試辦 外來垃圾困擾校園

桃園市政府推動垃圾減量，12月起在學校、市場與政府機關試辦垃圾費「隨袋徵收」政策，但不少校園備受「外來垃圾」困擾，研議假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。