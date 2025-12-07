中央挹注經費設立 苗栗苑裡日照中心揭牌啟用

衛生福利部次長呂建德今天出席苗栗縣苑裡鎮「灣麗日間照顧中心」揭牌典禮說，該中心是運用前瞻基礎建設補助所設立，政府重視長照3.0，盼中央資源挹注能使長輩獲得完善照顧。

「灣麗日間照顧中心」為苗栗苑裡第4家日照中心，今天舉辦揭牌啟用典禮，呂建德及苗栗縣長鍾東錦、李綜合醫療體系董事長李順安等多名地方人士出席見證。

呂建德致詞說，為因應長照2.0轉型3.0的關鍵時刻，總統賴清德相當重視，中央已將明年長照總預算從今年的新台幣827億元，大幅提升至1104億元。

呂建德指出，灣麗日照中心是由衛福部運用前瞻基礎建設補助700多萬元所設立，由苗栗縣府長照中心結合李綜合醫療體系開辦業務，提供地方長輩更可近、更安心的長照服務。

鍾東錦表示，苗栗縣正邁入超高齡社會，日照服務的推動極為重要，縣府正覓地遷建苑裡衛生所，未來也將規劃空間，把衛生所綜合運用於托嬰和社會福利業務。

李順安則指出，灣麗日照中心設於西平里社區活動中心2樓，今年4月開始試營運，目前已招收近20名學員，中心內部的設備均是赴日本觀摩後採購，並針對長輩設計活絡筋骨、手腦並用等課程。