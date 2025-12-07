快訊

為中豐交流道通車鋪路 興南路口提前調整車道改道通行

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
中豐交流道估年底通車，興南路口上游四車道匯入下游三車道，鄰近彎道易造成車流瓶頸與安全疑慮，經會勘決定打除分隔島、重新規畫車道。圖／立委魯明哲提供
國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道獲核定，於2023年2月1日開工，目前已進入通車前最後階段，匝道工程預計今年底完工通車。桃園市交通局指出，興南路口上游四車道匯入下游三車道，鄰近彎道易造成車流瓶頸與安全疑慮，經會勘決議打除興南路口附近分隔島、重新規畫車道。

立委魯明哲指出，為改善中豐交流道周邊道路交通安全，日前邀集高公局、桃園市交通局會勘，若要解決中豐北路及興南路口平面3車道匯入2車道壅塞，必須拆除現有紐澤西護欄，以維護行車安全。昨沿線約300公尺分隔島拆除工程開始施工，籲汽、機車駕駛配合現場改道標示，靠左側快車道行駛通過。￼

對此交通局說明，為因應11月底中豐交流道部分路段開放後，興南路口上游四車道匯入下游三車道，且鄰近彎道易造成車流瓶頸與安全疑慮，經與地方及高速公路局討論後，決議打除興南路口附近約300公尺的分隔島，並重新規畫車道配置。

調整內容包含將興南路四車道順接後，於路段中配合興北一路快慢車道配置，將車道數量調整為三車道，以提升行車順暢度及安全性；本次分隔島打除及路面修復、標線重畫工程由高速公路局負責施作，施工期間將封閉部分車道。

高公局則表示，中豐交流道南出匝道往青埔方向銜接中豐北路，在過興南路口後配合桃園市交通局車道與標線調整，於12月6日進場拆除快慢分隔島、路面重鋪及依交通局標線設計重繪，預期可於12月中旬完成，請用路人依照現場改道指示行駛，並注意行車安全。

中豐交流道估年底通車，興南路口上游四車道匯入下游三車道，鄰近彎道易造成車流瓶頸與安全疑慮，經會勘決定打除分隔島、重新規畫車道。圖／立委魯明哲提供
