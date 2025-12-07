退役中校靠酥皮蛋餅翻轉人生 桃市青年局補助最高12萬

為鼓勵桃園市技職青年創出自己的職涯道路，桃園市青年事務局祭出2025桃園市微型創業獎勵計畫，針對藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮產業，提供每案6萬至12萬元開業獎勵金。其中桃園楊梅市場的「酥皮君」蛋餅，為一名退伍空軍中校創立，透過計畫獲得補助後順利發展職涯第二春。

青年局指出，自8月下旬迄今已輔導包含小吃攤車、玻璃工藝、珠寶飾品、實木裝修及藝術植栽等類型，協助青年完善創業輪廓，追逐創業夢想。其中位於桃園楊梅市場的「酥皮君」，主打台式創意酥皮蛋餅，由退伍空軍中校王允昱創立，因妻子於三年前驟逝，他選擇申請退伍，把重心放回家庭，用行動詮釋「再出發」的力量。

王允昱坦言，第一次寫創業計畫，真的很陌生，也擔心做不來，所幸青年事務局在申請過程中提供完善輔導，不僅協助補助申請流程，更安排專業顧問協助釐清開店方向、商業規畫與財務預估還有文宣設計與宣傳，讓他在創業路上不再孤軍奮戰。

王允昱表示，這筆資金對於正準備創業的他而言非常重要，不論是採購設備、提升店內動線，或是初期營運壓力的減輕，都帶來實質助益。而青年局提供的顧問諮詢，更讓他能汲取專家的資訊，「有種從零到一，被手牽手往前走的感覺，真的差很多。」