個資外洩恐成詐團肥羊 新竹市住址隱匿申請暴增2.28倍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市地政處近日推出「隨案申請住址隱匿」簡化措施，民眾在辦理土地或建物登記時，可直接於申請書備註欄註明同意住址隱匿並加蓋印章。圖／新竹市政府提供
新竹市地政處近日推出「隨案申請住址隱匿」簡化措施，民眾在辦理土地或建物登記時,可直接於申請書備註欄註明同意住址隱匿並加蓋印章。圖／新竹市政府提供

詐騙集團掌握個資更容易鎖定特定族群行騙，使民眾開始重視個資隱私。新竹市地政處指出，住址隱匿制度自2015年開辦以來，申請需求逐年攀升，去年全年申請數為2903筆，今年截至10月已達6610筆，成長2.28倍，累計申請超過1萬8000筆。

新竹市地政處近日推出「隨案申請住址隱匿」簡化措施，民眾在辦理土地或建物登記時，可直接於申請書備註欄註明同意住址隱匿並加蓋印章，地政單位將一併處理相關程序，免填申請書、免重複遞件，有助縮短流程並提升申辦便利性。

新竹市代理市長邱臣遠表示，今年1至10月間，全國假投資詐騙財損高達398.7億元，市府持續透過多元管道宣導反詐，提醒市民提高警覺。他強調，土地登記資料具公開性以維護交易安全，但所有權人可利用住址隱匿服務降低個資外洩風險。

新竹市地政處說明，為兼顧不動產交易安全與民眾個資保護，現行土地登記謄本區分為3類。第1類與第3類謄本涉及完整資訊，需由登記名義人或利害關係人檢附相關證明文件才能申請；第2類謄本則採「原則公開」，任何人均得申請。第2類謄本雖已隱匿所有權人姓名部分資訊及統編，但住址資訊仍須具備可識別性，以維持交易透明度與避免糾紛。

為滿足民眾隱私需求，所有權人可主動申請住址隱匿，申請後，謄本上的住址資訊僅顯示至段、路、街或道路名稱，其後資訊則以「＊」符號取代，有效降低個資外洩風險。地政處指出，住址隱匿制度自2015年開辦以來，申請需求逐年增加，去年全年申請數2903筆，今年截至10月已達6610筆，成長2.28倍，累計申請更突破1萬8000筆，反映社會對個資保護意識提升。

地政事務所表示，本次推出的「隨案申請免填申請書」措施，旨在簡化程序與節省民眾往返成本。申辦方式亦相當彈性，只要在登記案件申請書備註欄註明同意住址隱匿並認章，地政單位即可於案件審查時同步完成設置，民眾無須重複填寫或另行遞件，有助提升行政效率與服務品質。

新竹市地政處說明，為兼顧不動產交易安全與民眾個資保護，現行土地登記謄本區分為3類。圖／新竹市政府提供
新竹市地政處說明，為兼顧不動產交易安全與民眾個資保護，現行土地登記謄本區分為3類。圖／新竹市政府提供
詐騙集團掌握個資更容易鎖定特定族群行騙。圖／新竹市政府提供
詐騙集團掌握個資更容易鎖定特定族群行騙。圖／新竹市政府提供
為滿足民眾隱私需求，所有權人可主動申請住址隱匿，申請後，謄本上的住址資訊僅顯示至段、路、街或道路名稱，其後資訊則以「＊」符號取代。圖／新竹市政府提供
為滿足民眾隱私需求，所有權人可主動申請住址隱匿，申請後，謄本上的住址資訊僅顯示至段、路、街或道路名稱，其後資訊則以「＊」符號取代。圖／新竹市政府提供

新竹 詐騙集團

