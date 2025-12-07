快訊

國1頭份交流道塞車噩夢有解？ 縣府動態號誌最大優化改善21%

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國道1號苗栗縣頭份西側交流道路網塞車問題，縣府啟動動態號誌調控機制。圖／苗栗縣政府提供
國道1號苗栗縣頭份西側交流道路網尖峰時間交通，許多用路人視為噩夢，縣府今年國慶日、光復節連假，共觸動359次大量車潮動態號誌調控，相對中秋節最大優化車流時間21%，將滾動式檢討，紓解塞車困擾。

國1頭份西側交流道接台1線（中華路），苗北雙城頭份、竹南上、下高速公路的門戶，尖峰時間車流量大，尤其連假上班第一天，縣長鍾東錦經歷身受其「苦」，去年中秋節後上班第一天，1公里多的路程，塞了45分鐘，縣務會議列管要求團隊盡快改善化民怨。

縣府交通工務處交控中心根據半年的監控資料分析，預擬頭份交流道周邊路網號誌時制計畫，當建國路與中華路口、中華路與自強路口、建國路與中興路口，交通量只要達尖峰門檻，觸動動態號誌調控紓解車流。

交工處就均3天連假的端午節，與國慶日、光復節車流，動態號誌調控路段時間前、後差異，國慶日觸動192次，中華路南向往交流道5月30日86秒，10月10日68秒，縮短了最多的21%；光復節觸動167次，自強路北向交流道5月30日264秒，10月24日214秒，縮短了最多的19%。

交工處指出，動態號誌機制仍運作中，後續將滾動式精進調校觸動門檻，並搭配頭份交流道新增2座CCTV，觀察中華路段停等車隊排隊狀況，研議加入動態號誌調控，及警察、義交手抄等，機制模型更周全。

另，縣府近3000萬元辦理龍鳳排水分洪道銜接土牛溪防汛道路第一期工程，進度約70%，趕於今年底完工，替代道路上頭份東側交流道，有助分散上西側交流道約20%車流。

至於長期改善部分，頭份交流道增設科東二路分流匝道案可行性評估，縣府加速推動都市計畫變更作業，爭取行政院研議國道1號楊梅頭份拓寬計畫時，併案討論與規畫。

頭份 中秋節 國慶

