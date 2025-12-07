苗縣府確認了 改善後頭份市中華路南向接自強路不用打右轉方向燈

苗栗縣頭份市中華路南向接自強路口爆發「Y」字路口是否打右轉方向燈疑義，縣府根據交通部函釋，將來標誌標線改善後，中華路接自華路屬單一無分岔車道，不用打右轉燈。

頭份市中華路南向往市區Y路口，左邊中華路，右邊自強路，如果依道路編號台1線，中華路雙車道接自強路雙車道，如果依路名，中華路單車道往市區接中華路單車道，用路人迭有反映困擾，中華路接自強路要不要打右轉方向燈？議員曾玟學、陳光軒，及頭份市民代表周訓宇等人關心，質疑動線造成用路人誤會。

縣政府交通工務處協調有關單位人員，並達成共識，路段啟動改善，包括中華路在Y路口前，內側與中間車道設置水滴狀槽化線，提早區隔中華路、自強路不同行車方向的車流，取消路面左轉行車指向箭頭，調整車道預告標誌箭頭方向，箭頭及行車方向一致，以符合用路人習慣。

交通號誌部分，Y路口兩側增設交通號誌懸臂桿，內側中華路專用號誌，外側自強路專用號誌標誌，牌面及對應燈面箭頭，清楚告知用路人，此外，路口增畫設槽化線，縮小路口物理區域，畫設轉彎導引線，清楚告知用路人行車動線，並減少路口車流交織情形。

交工處根據交通部函釋，路口因物理空間過大，不利駕駛人判斷是否打方向燈之疑義，完成路口交通工程改善前，執法員警可審酌依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，可予以勸導不舉發。