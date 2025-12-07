不要再亂丟垃圾包了 苗栗市公所民族路監視器才裝好就逮1人

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所移動式監視器5日錄下一名婦人騎機車到民族路堆頭，亂丟垃圾包，將循線依廢棄物清理法開罰。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所移動式監視器5日錄下一名婦人騎機車到民族路堆頭，亂丟垃圾包，將循線依廢棄物清理法開罰。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所12月4日在民族路垃圾包堆頭設置「行動小眼睛」移動式監視器，5日一早就錄下一名婦人騎機車來亂丟，將循線依廢棄物清理法，最高開罰1萬2000元。

苗栗市公所盤點街頭亂丟垃圾包堆頭地點，獨漏民族路堆頭周遭沒有監視器，4日設置移動式監視器，隔天一早6點多就錄下一名婦女騎車來丟垃圾包，公所特別公告「就是有人不聽勸！」，移動式監視器準備好了。

市公所指出，垃圾包堆頭點的「行動小眼睛」已上線，偷偷亂丟的垃圾包，鏡頭都清清楚楚錄下來了，查證無誤將依廢棄物清理法開罰，處以1200元至6000元罰鍰；若袋內還有未分類垃圾，再加罰1200元至6000元，最高可罰1萬2000元。

市公所針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合於夜間垃圾車輛到達住家時間，丟遞垃圾等問題，規畫苗南、苗北、苗西設置定時垃圾丟棄點，分別是南區上午6點50分至7點新東街與復興路口、7點10分至50分苗栗地方法院前。

北區上午6點40分45分玉清路縣府國宅前、6點50分至7點為公路與國華路口、7點10分至50分中華路北苗市場前，7點55分至8點5分為公路紫園社區前；西區上午7點至7點25分英才路文觀局前、7點30分至50分縣府路青創指揮部前、7點55分至8點20分民族路巨蛋前，

